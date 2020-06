Chtěl jsem hodit co nejvíc, riskoval jsem, líčil zarostlý Vadlejch

Vousy si necháte?

Ženě nevadí. A teď mi k desátému výročí seznámení, co jsme měli v týdnu, koupila poukaz do barber shopu (holičství), tak uvidíme, co s tím provedou.

Jaký to pro vás byl závod? Hodně jste se těšil?

Bylo to opravdu hodně jiné. I z toho důvodu, že se výkony vlastně nepočítají. Tři měsíce jsme neměli dopingovou kontrolu, takže ani nemůžou, proto to bylo hodně zvláštní pro hlavu - jak ji nastavit. Příprava byla olympijská, všichni jeli na 120 procent a v březnu jsem v tréninku házel výkony, které jsem do té doby nezažil. Pak nám zničehonic řekli: Jeďte domů. Každý se musel přizpůsobit.

S africkou formou jste byl spokojený, je to tak?

Určitě. Házel jsem daleko, hlavně technicky dobře. Bohužel jsme pak přijeli a musel jsem jako voják do čtrnáctidenní karantény. Ze super formy, kdy tělo bylo naježené na každé házení, na každou posilovnu, jsem se dostal do totálního útlumu, kdy pak i tělo začalo zlobit. V té zimě mě začalo bolet i to, o čem jsem do té doby ani nevěděl.

Zvlášť, když jste nemohl pořádně regenerovat.

To teda, jsem zvyklý chodit po každém tréninku do páry. A když nemůžu, je to doslova zničující. Regeneraci zbožňuju, vždycky z ní odcházím jak nový člověk.

Ale první start jste zvládl velmi slušně.

Asi jo. Neměl jsem žádná očekávání, chtěl jsem konečně závodit, protože jsem závodil naposledy v říjnu. To vlastně není nakonec zase tak dávno, ale těch tréninků už bylo spousta. Od ledna házíme docela kvalitně, protože jsme byli na soustředění v Africe a už toho bylo moc. Jsem rád za tu změnu.

I když to bylo bez diváků?

Většinou se snažím v závodě dostat do svého tunelu. Nevnímat, co je vlevo, vpravo. I když samozřejmě vím, že to nebyl klasický závod, kde jsou plné tribuny. Ale co jsem koukal, v parku i za námi bylo lidí dost.

Po tom prvním hodu jste měl dost přešlapů.

Po takovém prvním hodu, úplně prvním závodním v tomhle roce, jsem pak měl velká očekávání. Chtěl jsem hodit co nejvíc, riskoval jsem.

I vy, předpokládám, doufáte v start Diamantových lig.

To každopádně. Přemýšlím, jestli teď závodění totálně neutlumit a nezačít až v srpnu, protože pak jsou závody až do října. A jet tři roky po sobě do září, října… Předloni to byl Kontinentální pohár, loni mistrovství světa. Nejdůležitější je stejně příprava na příští rok, té musím podřídit všechno.