Maraton? Milé. A teď zaplaťte ušlý zisk! žádá provozovatel newyorských mostů

MTA argumentuje zájmem obyvatel New Yorku. „Newyorčané milují maratonskou neděli, ale nemůže se od daňových poplatníků očekávat, že budou dotovat bohatou nevládní organizaci, jako je New York Road Runners, až do částky 750 000 dolarů,“ uvedla v tiskové zprávě Catherine Sheridanová, prezidentka oddělení MTA pro mosty a tunely.

Inkriminovaný most je nejdelším visutým mostem ve Spojených státech amerických. Stavba ze 60. let minulého století je dlouhá více než čtyři kilometry. Automobily se po mostě pohybují ve dvou patrech, celkem mají k dispozici 13 jízdních pruhů.

Společnost New York Road Runners (NYRR), která pořádá řadu běžeckých závodů včetně maratonu, požadavek MTA odmítá. Poukazuje na to, že v maratonském týdnu je i na tomto mostě intenzivnější doprava, takže MTA inkasuje více na mýtném.

„Dopad nároků MTA by vedl k zásadní změně struktury nákladů a znamenal by růst ceny, kterou běžci za maraton platí. Kvůli tomu by to bylo méně dostupné pro místní běžce i ty, kteří cestují do New Yorku z celého světa. Obě skupiny přinášejí stovky milionů dolarů do ekonomiky města a státu,“ uvedla mluvčí NYRR Crystal Howardová.

V roce 2019 podle analýz pořadatelů maraton díky pobytu závodníků a jejich doprovodu přinesl ekonomice 427 milionů dolarů (zhruba 10 miliard korun). Organizátoři podle mluvčí opakovaně žádali po MTA data, z nichž vychází při požadavku na 750 000 dolarů, ale zatím je nedostali. Jsou ale připraveni jednat.

Momentka z newyorského maratonu.

MTA hrozí, že v případě nezaplacení kompenzace za ušlé mýtné uvolní pro maraton jen jedno ze dvou pater mostu. Organizátoři oponují, že to by vážně ohrozilo hladký průběh největšího maratonu světa. Mohlo by si to vynutit snížení počtu účastníků nebo celkové prodloužení trvání maratonu, takže by dopravní omezení včetně toho na mostě byla ještě delší.