ONLINE: Pokračuje MS. Ogrodníkovou čeká kvalifikace, Vondrovou semifinále

Ogrodníková nastoupí v kvalifikační skupině B, která se na atletický stadion vydá v 1.50 českého času.

Jistotu postupu zajistí české oštěpařce hod za 62,50 metru. Pokud neuspěje, musí doufat, že se vměstná mezi nejlepší dvanáctku závodnic.

Jedenatřicetiletá Ogrodníková letos tuto metu překonala třikrát. Všechny pokusy ale zapsala na začátku sezony a třeba při posledních dvou startech se nedostala ani přes šedesát metrů.

„S technikou stále bojuju. Na konci rozběhu pohyb zastavím a uhýbám doleva. Energii, kterou dám oštěpu na začátku, na konci ztratím. Jde do různých směrů, jen ne dopředu,“ přemítala na konci června.

Podařilo se ji techniku vyladit?

Druhá česká reprezentantka ve středečním programu – Vondrová – nastoupí v semifinále čtyřstovky minutu po čtvrté hodině ranní SELČ.

Dvaadvacetiletá Vondrová poběží v poslední, třetí skupině a pokud by chtěla postoupit ještě dál, musela by skončit do druhého místa nebo se umístit mezi další dvojicí s nejrychlejšími časy.

Postup by byl ale velkou senzací. Vždyť po boku Češky poběží čtyři ženy, které mají osobní maxima pod 50 sekund. Rekord Vondrové je 51,13 z letošního mistrovství republiky v Hodoníně.

„Myslím, že na všech akcích, kde jsem postoupila do semifinále, jsem v něm běžela hůř než v rozběhu. Chtěla bych se proto pokusit o co nejlepší čas a uvidíme, na co to bude stačit,“ vyhlíží.

Ve středečním programu se odehrají jen dvě finálové soutěže. Od 3.30 je na programu klání v ženském hodu diskem, od 4.45 ženský závod na 3000 metrů překážek.