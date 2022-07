ONLINE: Pátý den MS bez Čechů, chystají se Warholm či Ingebrigtsen

Atletický světový šampionát v Eugene kráčí do své poloviny. Pátý den soutěží bude tím vůbec nejkratším, navíc jej jako jediný neabsolvuje žádný z Čechů. Přesto se sportovní fanoušci mají na co těšit. V pozoru jsou zejména ti z Norska, do akce se totiž pouští překážkář a světový rekordman Karsten Warholm i jeho krajan Jakob Ingebrigtsen, elitní mílař. Na programu je i finále diskařů a výškařek či semifinále sprintů na 200 metrů. Odpolední program sledujte v podrobné online reportáži.