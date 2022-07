Bez medaile se nevracej, slyšela Ogrodníková. První a nervózní krok zvládla

„Jsem hrozně šťastná. Když si vzpomenu, co se posledních pár dnů dělo, tak jsem za postup moc vděčná,“ radovala se Ogrodníková, která před středečním vstupem do mistrovství bojovala s nachlazením.

Právě kvůli větší únavě způsobené nemocí vynechala třetí kvalifikační pokus. Prvním totiž oštěp zabodla do slušné vzdálenosti 60,59 metru, a tak věřila, že se do dvanáctky postupujících vejde.

„Jistá jsem si ze začátku úplně nebyla, ještě jsem to šla dvakrát zkonzultovat s trenérem (Janem Železným). Sám mi řekl, že je to trochu risk, ale jak jsem viděla ostatní holky, tak by se musel stát zázrak. Nikdy neříkej nikdy, ale věděla jsem, že tam asi budu,“ přiblížila v mixzóně, když ještě definitivní potvrzení finálové účasti neměla.

Jelikož ale k žádné nadpřirozené události nedošlo, Ogrodníková už se coby šestá žena kvalifikace může chystat na boje o pódium.

„I v technice jsem si našla, co jsem potřebovala, tak věřím, že ve finále už budu bojovat o medaile,“ připomněla úkol, který obdržela na rozloučenou.

V kvalifikaci načerpala i příjemné uklidnění, protože v posledních dvou startech před šampionátem se hledala a nepřehodila ani hranici 58 metrů.

„Bylo to kvůli tomu, že jsem hodně závodila. Měla jsem program, který se během závodů nedal zrušit. Teď před mistrovstvím jsem měla čas na přípravu, absolvovala jsem víc házecích tréninků, ve kterých je čas eliminovat chyby,“ vysvětlila.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková v kvalifikaci mistrovství světa v Eugene

Hned svým prvním hodem na stadionu Hayward Field ukázala, že v tréninku odvedla dobrou práci. Oštěp poslala líbivým obloukem poměrně blízko kvalifikačnímu limitu 62,50. Za touto hranicí, kterou překonaly jen tři závodnice, zaostala o necelé dva metry.

„Na to, že šlo o výkon v kvalifikaci, jsem spokojená,“ hodnotila neutrálně. „Jak jsem byla poslední dny hodně nachlazená, tak jsem co nejvíc šetřila síly. Rozcvičovala jsem se velice rychle, jen abych rozhýbala svaly, ani přímo v sektoru jsem nešla tolik cvičných pokusů jako holky.“

MS Eugene 2022 Příloha iDNES.cz

Navzdory tomu si pochvalovala cítění pro oštěp, nevnímala ani několikametrový pruh tartanu za odhodovou čárou, který může optickým klamem způsobovat přešlapy. Přiznala jen mírnou nejistotu z toho, že měla zúročit dlouhé týdny přípravy.

„Moc jsem nevěděla, co se bude dít, protože jsem dlouho jen trénovala. A jelikož je kvalda těžká, tak se mi před prvním pokusem trochu rozklepala kolena z nervozity. Ten hod jsem pořádně nedokončila, takže prostory na zlepšení rozhodně mám.“

Do finále nastoupí v pátek v 18:20 místního času (3:20 SELČ). Do té doby plánuje hlavně dobít co nejvíc sil.

„Mám štěstí, že nemám velké zranění, které by mě limitovalo. Spíš jsem bojovala s nachlazením, takže potřebuju, aby si tělo odpočinulo.“