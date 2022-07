Rodinná sláva. Jak si syn běžel pro zlato a táta to v Eugene komentoval

Tatínkové mají mnoho snů.

Geoff Wightman měl jeden velký - aby se jeho syn stal mistrem světa. On sám byl špičkovým maratoncem, na nejlepší ale nikdy nestačil. Po kariéře se stal stálicí na atletických stadionech.

Už několik desetiletí patří jeho hlas ke každé velké atletické akci. A že zrovna komentuje závod svého syna?

To byste nikdy nepoznali.

Až v úterý během mistrovství světa v Eugene, kdy na chvíli vylezl ze své profesionální ulity a fanouškům na Hayward Field po doběhu patnáctistovky oznámil: „To je můj syn a je mistrem světa.“

Jake Wightman has become the World 1500m champion. Geoff calling his son becoming a World Champion is priceless. Helene, part of our team, filmed Dad. I sat with Mum Susan..then could not wait to give my mate a hug. Beyond proud. ❤️@JakeSWightman @WightmanGeoff @SusanWightman6 pic.twitter.com/8I8IT6ntwb