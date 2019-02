Mám na velký výkon, ale musím všechno doladit, říká výškařka Hrubá

„Vím, že mám ještě spoustu nedostatků v technice. Silově, rychlostně jsem na tom dobře. Jen se to musí všechno sejít.“

Někdejší juniorská mistryně světa i Evropy doufá, že jí vše sedne na březnovém evropském šampionátu v Glasgowě. „Mám na velký výkon, ale musím se srovnat v hlavě, fyzicky, doladit všechno, uzdravit malé bolístky a bude to dobré.“

Byť svoje výkony ustálila kolem 190 centimetrů, výše se jí nedaří dostat. Přitom osobní rekord má 195 centimetrů. „Na Banskobystrické laťce to padnout mohlo, měla jsme na to...“ uvedla.

Tam zvládla 190 cm a s dalšími třemi závodnicemi se dělila o třetí místo. „Jde o to jednou tu vyšší laťku překonat a až to vyjde, tak to půjde samo. Dřív, když jsem byla mladší, tak jsem neřešila tolik věcí okolo. Jako starší si je začínám uvědomovat a možná i to je jeden z faktorů. Ale bude to dobré,“ věří.

Takže pozoruje, že ji opouští bezstarostnost mládí? „Přesně tak,“ směje se. „Musí to přijít u každého člověka, že si začne uvědomovat i nějaké jiné hodnoty a všechno kolem. Ale je to cesta kupředu. Důležité je, abych svoje výkony stabilizovala kolem sto devadesáti, což se mi vcelku dařilo. Těch sto osmdesát sedm v Ostravě moc neberu, protože jsem měla sobotní závod v Banské Bystrici, dost jsme cestovali...“

Pokud jde o technické nedostatky, pere se mimo jiné s rozběhem. „Třeba v úterý v Ostravě jsem necítila poslední čtyři kroky v té zatáčce. Byla jsem pomalá, a proto jsem vyletěla nahoru a spadla na tu laťku, neměla jsem potřebnou dynamiku, abych kulminovala přímo nad laťkou.“

O víkendu se do ostravské haly vrátí na mistrovství republiky. „Ano, budu tady zase. Je to mistrovství republiky, které se absolvovat musí. Pak budeme mít přibližně deset dnů na to, abych zregenerovala a doladila formu na mistrovství Evropy.“