Hrubá léčí zranění, atletickému šampionátu v Brně hrozí ztráta hvězdy

Letošní „venkovní“ sezona není výškařce Michaele Hrubé příliš nakloněna. Atletku, která zimní halovou sezonu ozdobila v březnu výborným 6. místem na mistrovství Evropy a hlavně splněním limitu 194 cm na mistrovství světa do Kataru, začalo napřed bolet koleno, načež si při špatném došlápnutí udělala i výron v kotníku a natrhla si vazy.



„Venku jsem letos bohužel zvládla jen dva závody. Pět let jsem jela bez zastavení, tělo si asi vyžádalo pauzu. Ke sportu i tohle patří,“ povzdechla si Hrubá.

Teprve tento týden 21letá atletka z Bořitova nedaleko Blanska odložila berle a začala znovu trénovat. Průběh její rehabilitace musí s napětím sledovat i organizátoři mistrovství republiky, kteří speciálně kvůli známé domácí hvězdě ženskou výšku přesunuli do centra města na náměstí Svobody.

Závod „pod dozorem“ barokního morového sloupu v historickém jádru Brna slibuje 26. července velkou večerní show. Problém je, že Hrubá u toho bude nejspíš pouze jako divačka. Po právě probíhajícím mistrovství Evropy do 23 let ve švédském Gävle nestihne ani vrchol domácí části sezony.

„Nechci to odepsat úplně, ale od zranění jsem ještě neklusala. Výron jsem si udělala na odrazové noze. Abych za dva týdny byla připravená poměřit se s ostatními kvalitními holkami, není úplně reálné. Uškodilo by to mému zdraví a výsledek by nebyl adekvátní tomu, v jaké roli jsem u šampionátu prezentovaná,“ uvedla jedna z nejlepších českých atletek.

Spěchat jako před olympiádou už nechce

Vzhledem k tomu, že pochází kousek od Brna, staví pořadatelé z Moravské Slavie Brno propagaci právě na její tváři. Včera potvrdili, že jejich úmysl nechat ženy skákat na náměstí Svobody trvá. Kolem sektoru chtějí mít tribuny pro diváky, vstup bude zdarma. „Rádi bychom i tímto atletice pomohli,“ uvedl David Mikulecký z organizačního výboru.

Hrubá si je jistá, že záměr jim vyjde i bez její účasti.

„Lada Pejchalová je na Evropě do 23 let, mladé holky jako Bára Sajdoková, Denisa Pešová nebo Klára Krejčiříková jsou taky šikovné. Jsou schopny udělat soutěž velmi kvalitní,“ míní Hrubá.

Smiřuje se s tím, že formu začne ladit až na podzimní mistrovství světa na přelomu září a října v Kataru. „Jak panovalo všeobecné rozladění, že je MS tak pozdě, tak mně se to možná i hodí. Kdyby se konalo jako obvykle v srpnu, tak nevím, jestli bych mohla odcestovat. Takhle by pozdní termín mohl být mojí výhodou. Pokud mi tedy svaz uzná limit z haly,“ váhá.

Program atletického mistrovství republiky Kromě ženské výšky (začátek je v pátek 26. července v 18.45) se kompletní program mistrovství republiky v Brně odehraje od 26. do 27. července na stadionu Pod Palackého vrchem v areálu VUT. V pátek začíná program v 11.30 kladivem mužů, v sobotu se závodí od 13.30. V pátek uvidí diváci například finále mužské tyčky, sprinty na 100 metrů mužů a žen nebo výšku mužů. V sobotu přijdou na řadu oštěpaři a oštěpařky, dálkaři, závody na 1 500 metrů mužů a žen nebo běhy na 200, 400 a 800 metrů.

Bát se nemusí. Šéftrenér Tomáš Dvořák potvrdil, že halové ME v Glasgow spadá mezi ty halové akce, odkud jsou splněné limity pro „venkovní“ MS uznané.

„Chodím na laser, na lymfatické kalhoty, na tecar pro odstranění otoku po výronu, do vody do bublinek. Používám i nadlehčovací běhátko, kde při běhu nezatěžuji nohy plnou vahou těla. Zároveň se snažím udržovat kondici cviky na břicho a záda,“ počítá skokanka, co ji plně zaměstnává.I tak by Hrubá ráda do konce léta ještě závodila, aby do Kataru neletěla po pauze. Momentálně všechno podřizuje rehabilitaci.

Návrat do sektoru nechce Hrubá uspěchat. „To jsem udělala před třemi lety kvůli olympiádě, a následky jsem si s sebou nesla ještě dlouhou dobu. Šlo o podobné zranění. Teď bych raději pozvolněji, aby se noha zacvičila, byla pevná a já jsem mohla odjet na mistrovství světa. To je top akce,“ plánuje.

S tím, že by se za dva týdny představila na náměstí Svobody, raději moc nepočítá. „Natrénováno mám, ale noha na to není připravená. Myslím si, že by mi to akorát ublížilo. Když to řeknu na plnou pusu, raději obětuji republiku, když jsem přišla už o Evropu do 23 let, a nachystám se na Katar. Je to škoda, mrzí mě to moc i kvůli pořadatelům a jejich propagaci, ale nedá se nic dělat, už se stalo,“ pravila Hrubá.