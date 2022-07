Mäki vyrazila na MS s rychlými časy i partnerem: Syna hlídají prarodiče

Česká mílařka je součástí první části reprezentační výpravy, která se na dalekou cestu vydala ve středu brzy ráno. Přes Amsterdam do Portlandu odcestovali i čtvrtkaři Patrik Šorm, Pavel Maslák a Lada Vondrová, překážkář Petr Svoboda či tyčkařka Amálie Švábíková.

Po závěrečném kempu se atleti přesunou do necelé dvě hodiny vzdáleného Eugene, kde v pátek 15. července slavnost vypukne.

„Moc se těším, v Portlandu už jsem byla na halovém mistrovství světa a bylo to pro mě první setkání s Amerikou, takže člověk je takový: Jů, jedu do Ameriky,“ vzpomínala s úsměvem Mäki na pražském letišti.

V paměti vylovila zážitky z roku 2016, od té doby se na trati 1500 metrů vypracovala v elitní závodnici, což ukázala především na loňských hrách v Tokiu, kde postoupila do finále a obsadila 13. pozici.

„Ale asi bych se neupínala na to, jaké to bylo minulý rok. Soustředím se na to, co bude.“

Ovšem připouští, že aura vrcholné akce ji motivuje. „Myslím, že jo,“ přikyvuje. I když vzápětí upozorňuje: „Mistrovství světa bude o něco těžší než olympiáda.“

Na světovém šampionátu jsou totiž rozběhy na programu první den akce a semifinále následuje hned další den. V Tokiu byl mezi starty volný den.

Právě postup do semifinále označila Mäki za svou první metu. „Až pak vám řeknu, co je další cíl,“ dodala tajuplně.

Na posledním mistrovství světa v Dauhá v roce 2019 prošla sítem rozběhů, v semifinále skončila na nepostupové 11. příčce.

Nyní kvůli přípravě vynechala domácí šampionát v Hodoníně, místo něj zamířila na soustředění do Itálie. „V pondělí jsem absolvovala poslední test na kilometru a dopadl dost podobně jako minulý rok, jen možná ještě víc kontrolou. Takže myslím, že forma je.“

V posledních dnech před startem světového šampionátu ji tak bude chtít udržet, případně ještě drobně vyladit. Důležité rovněž bude srovnat se s devítihodinovým časovým posunem.

„Čeká mě už jen jeden ani bych neřekla těžší trénink, spíš jen aklimatizace a odpočinek na závod.“

Druhá část výpravy českých atletů, v níž budou i oštěpaři Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý, vyrazí do USA v sobotu.

Z dosavadního průběhu sezony má Mäki dobrý pocit. Venku na patnáctistovce absolvovala pět závodů, v polovině června v Marseille zaběhla čas 4:04.45 a skončila třetí. Nejlepší výkon sezony má o necelé tři desetiny lepší, loni v Tokiu si stanovila osobní rekord 4:01.23.

„Letos jsem zatím běhala takové časy, které jsem nikdy zkraje sezony neměla, takže to hodnotím dobře. Nevím, jestli to bude mít přímou úměru, ale v červnu jsem vždycky běhala pomaleji než ke konci sezony. Výkonnost gradovala, což bych ráda udržela.“

Na světový šampionát zamířila společně s partnerem Filipem Sasínkem, který bude závodit rovněž na patnáctistovce. „Je to super, ale zase syna musejí hlídat prarodiče,“ prozradila Mäki, kdo pečuje o rok a půl starého potomka Kaapa.