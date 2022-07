Dálkař Juška před MS: Posun devět hodin? Aklimatizaci musíme udělat chytře

Vstříc světovému šampionátu odletěl Juška s první částí české výpravy ve středu brzy ráno. Po závěrečném kempu v Portlandu se přesune do nedalekého Eugene, kde bude závodit hned první dva dny akce. V pátek 15. července naskočí do kvalifikace, případné finále je o den později.

„Mistrovství světa už jsem zažil, takže to pro mě není novinka. Ale dlouho jsem na žádné velké akci nebyl, takže se těším,“ řekl 29letý reprezentant, který nestartoval na posledním MS v roce 2019 v Dauhá ani na loňských olympijských hrách.

Jak probíhala vaše závěrečná příprava na Eugene?

Zdárně. Šla podle plánu, neměl jsem žádné bolístky, takže super. Absolvovali jsme dva kempy, první v Harrachově ještě před mistrovstvím republiky v Hodoníně, teď jsme ještě byli týden ve Staré Boleslavi.

Budete ladit formu ještě těsně před šampionátem?

Do startu zbývá pár dní, takže moc už se toho natrénovat nedá. Teď bude největší boj srovnat se s devítihodinovým časovým posunem. Myslím, že když se letí tam, tak je to lepší.

Jaký na to máte recept?

Musíme to udělat chytře. Přiletíme kolem druhé místního času a nesmíme jít spát brzo, musíme vydržet aspoň do desíti večer, ať zachováme rytmus. První tři dny se tam stejně nedá dělat skoro nic, protože člověk bude ještě trochu zmatený. Půjdeme maximálně nějaké klusy a rovinky. Pak mi přijede trenér, tak bychom mohli začít s přípravou i v tretrách.

Jste rád, že závodíte hned zkraje šampionátu?

Určitě. Když jsem byl na univerziádě (v roce 2017), tak jsem závodil až poslední dva dny. Všichni už měli odzávoděno, ale já jenom čekal na pokoji, hlídal si formu a nemohl jsem nic pořádně dělat. Když závodíte na začátku, pak se můžete jít i někam podívat nebo zafandit ostatním.

A co říkáte na časy startů? Kvalifikace začíná v 18:00 tamního času, finále pak další den o dvacet minut později?

No, to v Česku vychází na druhou a půl třetí v noci, takže všichni budou mít radost, že si budou muset přivstat (smích).

Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony, ve které máte maximum 811 centimetrů ze Zlaté tretry?

Zatím je super. Sice mi trošku pokazilo plány, když jsem si právě na Tretře odrazil patu a na Odložilovi jsem ji ještě dodělal. Musel jsem proto vynechat dva starty, což byla škoda, protože forma gradovala a myslím, že bych něco skočil. Ale když to skočím na mistrovství světa, budu raději.

Dokáže vás atmosféra vrcholu sezony správně namotivovat?

Určitě. Na největší akci roku se vždycky chcete ukázat. Nechcete si tam jen zaskákat, ale fakt něco předvést.

Už jste někdy v Eugene závodil?

Ještě ne, byl jsem jen v Portlandu na halovém mistrovství světa. Koukal jsem se na virtuální prohlídku stadionu a vypadá moc pěkně. Těším se i na diváky, kteří dělají strašně moc.