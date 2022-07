Když k MS chybí sedm bodů. Půvabná atletka doplatila na přísný systém

V Eugene se v běhu na 400 metrů překážek představí čtyřicet závodnic. Jíchová ve světovém žebříčku skončila 43. Získala 1170 bodů, k poslednímu postupovému místu jich potřebovala 1177.

Kvalifikační období pro šampionát ve Spojených státech skončilo v neděli, Mezinárodní atletická federace jeho konečné výsledky oznámila ve středu.

Jíchová měla poslední příležitost promluvit do pořadí v sobotu na mistrovství republiky v Hodoníně. Půvabná atletka čtyřstovku překážek ovládla, ale časem 57,44 vteřiny zaostala za svým osobním maximem o 1,7 sekundy a ostrým limitem pro Eugene o dvě sekundy.

Věděla tak, že bude muset netrpělivě vyhlížet, jak se žebříček ustálí.

„Bohužel už to nemůžu ovlivnit,“ vykládala po závodě. „Teď už budu jen sledovat žebříček. I u toho samozřejmě budu nervózní, ale už míň než poslední týdny, kdy jsem byla v nervu pořád.“

V jedenadvaceti letech by pro ni účast na seniorském vrcholu znamenala vítané popostrčení v nadějně rozjeté kariéře. Na začátku června na Odložilově memoriálu si vylepšila osobák na 55,73, rychleji v české historii běžely jen Zuzana Hejnová a Denisa Rosolová.

„Dostat se na mistrovství světa bych si přála strašně moc, nikdy jsem v Americe nebyla a nikdy jsem nezávodila proti evropské i světové špičce. Hrozně ráda bych se potkala třeba s Dailah Muhammadovou, která je mým vzorem,“ vyznala se Jíchová o víkendu v Hodoníně.

O pár dní později zjistila, že si na střet s hvězdami bude muset ještě počkat. Ovšem na srpnovém mistrovství Evropy se představí, zmíněným výkonem na Odložilově memoriálu splnila ostrý limit.

„Na Evropě bych si ráda zlepšila osobák a probojovala se třeba až do finále. Ale jsem trošku snílek,“ zadoufala s úsměvem.

Začalo se taktizovat, kde kdo poběží

Žebříčkový systém kvalifikací na vrcholné akce je v atletice poměrně novým fenoménem, funguje třetím rokem. Ostré limity pro účast jsou nově mnohem přísnější a do požadované kvóty v jednotlivých disciplínách se dobírá na základě postavení ve světovém žebříčku.

Pro představu: na ženskou čtyřstovku překážek v Eugene splnilo limit 27 atletek, zbylých 13 postoupilo právě na základě pořadí.

„Musíte sledovat ostré limity i ranking. Do poslední chvíle nevíme, kdo na akci odjede,“ poznamenal šéftrenér české reprezentace Pavel Sluka. Dříve na vrcholné akce nominovaly národní svazy, většinou na základě vlastních limitů. A většinou rozhodovaly nejlepší výkony v sezoně.

Jelikož kvalifikační období pro Eugene běželo od června 2021, mnozí čeští reprezentanti měli už od loňského léta letenku jistou. Jiní se naopak do posledních dnů strachovali.

Dalším úskalím tohoto počítání jsou bodové bonusy za úroveň závodů, na kterém atleti výkon předvedou. Třeba za titul na národním šampionátu dostávají bonus 100 bodů. Za prvenství na MS nebo olympijských hrách 350. Za vítězství na Diamantové lize 200 a na mítincích kategorie Golden, do nichž spadá i Zlatá tretra, 140.

„Já se pohybuji na výkonnosti okolo 1150 bodů. A když běžím kvalitně a vyhraju, dostanu k tomu ještě plus 100 bodů, když jsem na kvalitním mítinku. Ale když to bude na extralize, mám plus jen deset bodů. Proto se začalo taktizovat, kde kdo poběží, jsou tam velké rozdíly. Je to v rukou manažerů a není to o samotné výkonnosti,“ uvedl nedávno ve svazovém podcastu mílař Filip Sasínek.

Sám má se žebříčkovým systémem trpkou zkušenost, loni mu účast na olympijských hrách v Tokiu unikla o jediný bod.

„Měl jsem 1208 bodů a na olympiádu bylo potřeba 1209.“

„Myslím si, že by tento systém byl za určitých podmínek dobrý. Ale bonusové body za kategorii mítinků jsou nešťastné. Je spousta áčkových závodů v Austrálii, kam se my z Evropy nepodíváme. Stejně tak v jižní Americe. Naopak Australani si odzávodí svoje áčkové v zimě, protože tam mají léto naopak, a pak přijedou sem a závodí ještě s námi a občas seberou body nám. Z určitého hlediska je to nespravedlivé.“