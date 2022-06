Oštěpařským šampionem je Veselý, atakoval 86 metrů. Blýskli se i čtvrtkaři

Po neplatných úvodních dvou pokusech se Veselý zachránil v soutěži hodem do vzdálenosti 82,07. V další sérii se zlepšil na 83,12 a následně přidal nejdelší hod dne. Byl to jeho nejlepší pokus od roku 2015. „Nevím, čím jsem si to zasloužil, že něco takového ještě zažívám. Je to prostě úžasný a člověk to v hlavě nevymyslí. Jsem dojatý, je to nádherné,“ uvedl devětatřicetiletý oštěpař.

Stříbrný olympijský medailista Vadlejch, který letos v Dauhá poprvé v kariéře hodil za 90 metrů, tentokrát pětkrát překonal 81 metrů, ale musel se spokojit s druhým místem za svým kolegou z pražské Dukly.

Matěj Krsek na českém mistrovství v Hodoníně

Mistrem republiky v běhu na 400 metrů se stal Matěj Krsek v rekordu šampionátu 45,55. Zároveň splnil limit pro účast na mistrovství Evropy. To se dozvěděl až pár minut po doběhu. Čas předčil jeho očekávání. „Říkal jsem si, že budu strašně šťastný, když to bude pod 46, ale ani tím jsem si nebyl úplně jistý,“ poznamenal.

Druhý skončil favorizovaný Patrik Šorm za 45,86 a bronz získal český rekordman Pavel Maslák, který se teprve nedávno vrátil k závodům po zranění. Časem 46,05 si zaběhl nejlepší výkon v sezoně.

Lada Vondrová na českém šampionátu v Hodoníně

Mezi ženami si Lada Vondrová o setinu vylepšila osobní rekord na 51,13. Měla trochu rozporuplné pocity. „Chtěla jsem pod 51. Přišlo mi, že mi to v konci jelo. Myslím si, že když trochu rozběhnu první dvoustovku, tak to pod těch 51 bude,“ řekla. Obhájkyně titulu Barbora Malíková finále nedokončila.