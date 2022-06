Vítězové s rekordy. Vondrová chtěla víc, Krsek studuje i hraje na klavír

Vondrová si maximum posunula o setinu, přesto úplně spokojená nebyla. „Z osobáku mám radost, ale chtěla jsem čas pod 51, takže je to trochu hořké,“ přiznala.

„Asi jsem závod pomalu rozběhla,“ hledala rezervy. „Protože cítím velkou rychlostní formu, tak jsem se toho trochu lekla. Na konci mi to ale pořád jelo, takže když první dvoustovku rozběhnu rychleji, tak to pod 51 bude.“

K lepšímu času jí scházela i větší konkurence soupeřek. Vondrová zvítězila o více než vteřinu před Terezou Petržilkovou, další spolufavoritka Barbora Malíková nedokončila.

Čtvrtkařka Lada Vondrová na mistrovství republiky v Hodoníně

„Na sólozávody jsem zvyklá, ale když jsem teď běhala sprinty a někdo běžel vedle mě, tak se rvu víc. Takže kdyby se mnou i tady někdo běžel v cílové rovince, tak myslím, že bych se vymáčkla ještě víc. Samozřejmě se taky snažím, ale není to ono,“ líčila Vondrová.

Po triumfu v Hodoníně se vrhne do tvrdého tréninku, formu bude ladit k červencovému mistrovství světa v Eugene. „Těším se moc. Vím, že formu mám, určitě tam budu chtít běžet pod těch 51. Myslím, že to je na dobré cestě. V Eugene je super dráha, je rychlá, takže věřím, že to klapne.“

Na zájezd do dalekého Oregonu se velmi pravděpodobně bude chystat i Krsek, šampion mužské čtvrtky v Hodoníně. Svým triumfem v rekordu MČR si rázně řekl o místo ve štafetě na 4x400 metrů.

„Potěšilo by mě to a věřím, že to klapne,“ uvedl. V závodě za sebou nechal i největší favority Patrika Šorma a Pavla Masláka, s nimiž by se v Eugene měl sejít v jednom kvartetu.

Krsek cítil formu už ve dnech před šampionátem. „Věřil jsem, že mám na dobrý čas, třeba pod 46,20.“ Nakonec však časomíru stlačil na 45,55, čímž si vylepšil dva roky starý osobní rekord o 45 setin. „Že to bude až takovýhle čas, pro mě bylo velké překvapení,“ zářil.

Tímto výkonem navíc splnil ostrý limit pro srpnové ME v Mnichově.

„Je to super, dozvěděl jsem se to asi tři nebo čtyři minuty po doběhu, když jsem dělal rozhovor,“ přiznal s úsměvem. „Limit jsem vysledovaný měl, ale vůbec jsem ho neměl jako cíl. Přání bylo běžet osobák, což znamená pod čtyřicet šest.“

Krsek si pochvaluje, že ho nabila zkušenost z loňských olympijských her. Přestože v Tokiu nezávodil a byl jen náhradníkem ve štafetě, nasál kulisy vrcholné akce.

„Olympiáda je závod formátu, který jsem si ani nedovedl představit. Bylo tam celé městečko vybudované jenom pro atlety, ohromné ubikace, jídelny, prostory pro regeneraci... I stadionů tam bylo plno, byl to pro mě neskutečný zážitek a od té doby je mým cílem startovat na dalších hrách v Paříži v roce 2024.“

Ke svému snu se však ubírá poněkud odlišnou cestou než ostatní atleti. Vedle sportování se totiž intenzivně věnuje studiu, od podzimu chce přibrat druhou vysokou školu. Rovněž hraje na klavír.

„Upřímně říkám, že atletice ještě sto procent nedávám. Myslím, že jí dávám hodně, ale kdybych to porovnal s atlety jako Pavel Maslák nebo Patrik Šorm, tak mám ještě velké rezervy. Jsem si jich vědom a uvidíme, jak to bude do budoucna,“ zamýšlí se 22letý závodník.

„Moje filozofie je asi taková, že bych se chtěl každý rok aspoň o malinký kousek posouvat. Jakmile se dostanu do bodu, kdy to už nepůjde, tak budu uvažovat o tom, že se atletice možná budu věnovat ještě víc. Nicméně teď mi to takhle vyhovuje, ani bych to nechtěl dělat na sto padesát procent. Není na mě takový tlak, abych byl úplně dokonalý.“

Studium oboru výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě, ke kterému chce od září přidat ještě informatiku na vysoké škole Unicorn University, mu pomáhá v odreagování od sportovních strastí.

Stejně jako hraní na klavír.

„Ono to zní, že jsem pomalu klavírní virtuos, ale hraju jenom jednou nebo dvakrát týdně půl hodinky, maximálně hodinku. Takže se to dost přehání.“