Šílenost a nejlepší závod historie. Jak u koulařů rozhodoval centimetr

Zdálo se skoro nemožné, že by se nestal mistrem světa.Byť měl jen jeden jediný platný pokus - ten první za 22,90 metrů, byl Tomas Walsh před začátkem poslední série bezpečně na prvním místě. Opravdu bezpečně. Tak blízko k 23 metrům se totiž žádný z jeho konkurentů nikdy v kariéře nepřiblížil, ani on sám ne.



To zdání nemožného pak trvalo ani ne pět minut.

A vše bylo jinak.

Na katarském stadionu se totiž začaly dít věci vskutku nevídané. Do sektoru si stoupl Joe Kovacs, který do té doby zvládl jen 21,95 metru. A teď najednou - poslal kouli o centimetr dál než Walsh! Zaznamenal třetí nejdelší vrh historie!

„Cože?!“ psalo se na stránkách IAAF.

To pořád nebylo vše.

Američan Joe Kovacs během finále koule na mistrovství světa v Dauhá.

Do sektoru totiž nakráčel Ryan Crouser. Třikrát už se předtím dostal za 22 metrů a čáru značící tuto hranici překonal i počtvrté. Výkon? 22,90 metru!

„O můj bože!“ neudržel se autor online reportáže mezinárodní atrletické federace IAAF.

„Chtěl jsem zlato, ale zažít, jak Joe překonává v posledním pokusu osobní rekord, to stálo za to. Nikdy jsem nic takového neviděl,“ smál se Crouser.

Walsh, ještě před pár minutami suverénní vládce světa, se najednou kvůli horšímu (nebo spíš žádnému platnému) druhému pokusu propadl až za Crousera na třetí příčku. A posledním pokusem už na tohle vzepětí Američanů odpovědět nedokázal.

„Nevím nic, jen to, že vrh koulí je šílená záležitost. Nejsem naštvaný, jsem nadšený z toho, co jsme předvedli. To se snad ani nedá komentovat. Ti dva kluci, ty dva osobní rekordy. Nechápu to,“ kroutil hlavou.

Nikdy v historii světových šampionátů se nestalo, aby čtyři muži ve finále překonali 22metrovou vzdálenost.

Nikdy se také nestalo, aby první tři dělil pouhý centimetr.

„Říkal jsem si, že jak je sezona dlouhá, tak ve většině disciplín to jednomu třeba sedne. Ryan (Crouser) je takový, že by mu to mohlo sednout. A ono to sedlo všem,“ nechápal český koulař Tomáš Staněk, který skončil desátý.

Diváci, kteří na Chalífově stadionu v sobotu večer zůstali i po vyhlášení Mutaze Essy Baršima nejlepším výškařem světa, viděli absolutně nejlepší koulařskou soutěž všech dob.

„Já jsem byl jak Alenka v říši divů, to jenom koukáte. Jak kdyby někdo vypnul gravitaci. To je jako kdyby běželi tři chlapi stovku za devět a půl, to je prostě strašný,“ smál se Staněk.

Smutným hrdinou se stal Darlan Romani z Brazílie, který poslal kouli do vzdálenosti 22,53 metru. Za podobnou dálku by v jakékoliv jiné soutěži bral jednu z medailí. Předloni v Londýně by se stal mistrem světa.

Teď jen kroutil hlavou nad čtvrtým místem.

„Říkal jsem si, že první tři místa jsou na Diamantovce za 22 metrů, z toho je vám trošku špatně. Teď když je medaile za 22,90, tak to jako… I já jsem v šoku,“ líčil český koulař.

Pozitivně šokovaný byl třicetiletý Kovacs.

V posledních sezonách už nebyl tak výrazný jako v roce 2015, kdy se stal poprvé mistrem světa. Opustila ho i firma Nike a on jen těžko sháněl sponzora. Aktuálně ho podporuje obuvní společnost Velaasa, ale od té žádný velký balík nedostává.

Teď by si možná mohl přilepšit, když zapsal třetí nejdelší pokus koulařské historie.

„Přišel čas slavit. Přijížděl jsem sem s tím, že si chci vylepšit osobní maximum. Pak jsem viděl Ryana házet daleko, potom i další. Nemůžu být šťastnější, když jsem získal zlato. Každodenní práce se vyplatila. Je to stoprocentně finále, které přepsalo historii,“ usmíval se.

„I já jsem šťastný, že jsem toho mohl být součástí,“ nesmutnil druhý Crouser.

Joe Kovacs (uprostřed), Ryan Crouser (vlevo) a Tomas Walsh - hrdinové úžasného závodu koulařů na mistrovství světa v Dauhá.

Všichni tři se na 20 centimetrů přiblížili světovému rekordu Randyho Barnese z roku 1990.

„A vzhledem k tomu, že Ryanovi při tom posledním pokusu vyklouzla koule z ruky, tak se překonání rekordu asi brzo dočkáme. A asi nejen od něj,“ odhaduje Staněk.

Tak kdo bude první?