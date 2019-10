ONLINE: Oštěpař Vadlejch bojuje v kvalifikaci, koulaře Staňka čeká finále

Na úvod programu se představí oštěpaři, které čeká kvalifikace. Původně nominovaný Vítězslav Veselý do ní kvůli zranění nenastoupí, a tak Česko bude reprezentovat jen Jakub Vadlejch.

Pokud bude chtít mít jistotu účasti ve finále a nečekat na výkony ostatních, bude se muset přiblížit ke svému letošnímu maximu.

Jako limit totiž organizátoři stanovili 84 metrů.

Ve večerním programu se představí česká mužská štafeta v závodě na 4x400 metrů. Do finále soutěže z obou rozběhů postupují tři nejlepší, šestici poté doplní ještě dva výběry na základě času.

Pořádně těžká práce čeká Tomáše Staňka, pokud bude chtít zaútočit na medaili. Finále koulařů totiž slibuje vrhy za 22 metrů, sezonním maximem bronzového muže letošního halového mistrovství Evropy je 21,67.

„Když budu házet dobře, tak ho můžu překonat, protože ten pokus z Domažlic nebyl úplně tou technikou, kterou by měl být. Doufám, že jsem si to v kvalifikaci třemi pokusy osahal a teď budu moct do toho jít zostra hned od začátku,“ řekl Staněk v rozhovoru po kvalifikaci.

V letošní sezoně přehodilo 22 metrů dosud osm koulařů, do finále se jich probojovalo šest. Velký favorit Polák Michal Haratyk a Lucemburčan Bob Bertemes nedokázali postoupit z kvalifikace.

Finále koulařů je na programu od 19:05.

Kromě něj je večer na programu také boj o medaile v ženském trojskoku, patnáctistovce, běhu na 5 kilometrů, ženských a mužských štafetách na 4x100 metrů a mužském maratonu.

Celý dnešní program sledujte v podrobné online reportáži.