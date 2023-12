Vadlejch o milionovém daru: Že nemusíte řešit peníze, vám dává klid na závodění

V končícím roce kromě zmíněného triumfu v prestižním atletickém seriálu získal ještě bronz z mistrovství světa v Budapešti, za tyto úspěchy si vysloužil šesté místo v novinářské anketě Sportovec roku.

„Jsem moc rád, je to pro mě odměna za vyrovnanost výkonů. A že jsem potřetí za sebou v nejlepší desítce, je pro mě velmi cenné. Doufám, že budu i počtvrté.“

K tomu, aby v příštím roce splnil ještě vyšší cíle, učinil v uplynulých týdnech první náročné kroky. „Začátky jsou většinou těžké a bolavé, ale tak to musí být. Mám za sebou hrubou přípravu těla na trénink, který přijde v lednu v Nymburku a pak v Jihoafrické republice.“

Přičemž první blok 33letý oštěpař absolvoval na Kanárských ostrovech. „Cítím se skvěle. Očividně jsem trénoval hodně, protože když jsem se soukal do kalhot, tak jsem se do nich přes svaly na nohou nedostal. Všechno běží, jak má,“ pochvaluje si s úsměvem.

Jakub Vadlejch si do Prahy přivezl bronzovou medaili z atletického mistrovství světa v Budapešti.

A jelikož se mu v minulých letech model zimního chystání osvědčil, k žádným výrazným změnám s trenérem Janem Železným nesáhli. „Všechno už máme ověřené. A důležité je zdraví, budu dbát na to, abych nejen hodně trénoval, ale i regeneroval. Pak se ten výsledek zákonitě musí dostavit.“

Hlavní zápřah podstoupí tradičně v teple Jihoafrické republiky, díky nedávným úspěchům si tam bude moct dopřát kvalitnější servis. Za bronz ze šampionátu v Budapešti totiž dostal milion korun od podnikatele Leona Tsoukernika.

„V Africe jsou místní fyzioterapeuti, ale je lepší, když s sebou máme někoho, kdo je na nás zvyklý. Budeme se snažit obstarat někoho na celých devět týdnů. To je pro nás alfa a omega, protože můžete trénovat, jak chcete, ale když nějaká součástka v těle nefunguje, tak to nejde,“ popisuje Vadlejch.

„A když víte, že nemusíte řešit peníze, tak vám to dává celkový klid na trénink a závodění. Máte totiž spoustu výdajů, třeba na rodinu. Jsem za takovou podporu rád, myslím, že v atletice už není tolik lidí, kteří by dokázali sehnat peníze, za to patří paní Fibingerové obrovský dík,“ zmínil legendární koulařku, která dar zprostředkovala.

V Jihoafrické republice by se měl potkat i se svým velkým rivalem Níradžem Čoprou, který ho předčil jak letos v Budapešti, tak na olympijských hrách v Tokiu, kde bral Vadlejch stříbro.

„Je docela vtipné, že psal, že tam už je,“ přibližuje český oštěpař. „Nedokážu si představit, že tam bude tři až čtyři měsíce, pak počítám, že pojede do Glorie v Turecku, takže bude pořád na soustředěních. Klobouk dolů. Ale není tam jen on, ale i nejlepší Fin Helander, také jeden z těžkých soupeřů. Naučili se tam jezdit a očividně to funguje.“

A v rámci debaty o podmínkách přípravy musí uznat, že indický olympijský šampion má zabezpečení ještě na úplně jiné úrovni.

Jakubu Vadlejchovi gratuluje k bronzu z mistrovství světa v Budapešti jeho trenér Jan Železný.

„Myslím, že má neomezené prostředky, a kdyby chtěl být celý rok v Africe a jen přejíždět na závody, tak může. Ale to je v pořádku, dokázal tam to, co nikdo před ním. A hlavně si to zaslouží, on je čistá duše, věřím mu, jaký je.“

Rozdílů si všímá i kouč Železný, který může aktuální situaci porovnávat s dobou, kdy závodil sám.

„Teď máme systém nastavený tak, že není problém říct si o cokoli, co Kuba potřebuje, a splní se to. Máme prostředky od atletického svazu i Dukly, a když je dáme dohromady, dá se všechno vyřešit.“

Bronzový Jakub Vadlejch (vlevo) s mistrem světa Níradžem Čoprou po finále oštěpařů na šampionátu v Budapešti

„U Čopry je vidět, že jak se stal indickou ikonou a modlou, tak nemusí nic řešit. Maséra má jenom jednoho, zaplatí mu ho federace. My maséry sháníme, protože s námi nechtějí jet na tak dlouhou dobu. Stojí peníze, a i když nám pomáhají svaz a Dukla, tak si nemůžeme dovolit špičkového maséra, protože by nás stal třeba milion korun, kdybychom si ho měli zaplatit na celý rok. Ale zase bych nezoufal, Čopra je vzhledem k tomu všemu pod strašným tlakem.“

Vadlejch se bude moct s indickým sokem poprvé střetnout nejspíš 10. května, kdy začíná Diamantová liga. „Pak samozřejmě Zlatá tretra v Ostravě a mistrovství Evropy v Římě,“ poodhaluje další plány. „A potom uvidím, jak budu mít rozbité tělo. Celý rok bude ve znamení přípravy na Paříž, kde mám jasný cíl. Chci zaútočit na nejvyšší stupínek.“