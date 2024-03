ONLINE: Začíná halové MS v atletice, Vondrová postoupila do semifinále čtyřstovky

První disciplínou s českou účastí je ženská čtyřstovka, jejíž čas nastává hned zkraje denního bloku. O postup do semifinále usilují dvě reprezentantky – v prvním rozběhu ze čtyř figuruje Tereza Petržilková, ve druhém pak startuje Vondrová.

ONLINE: Halové MS v Glasgow – denní blok Denní program 1. dne sledujeme podrobně.

Druhá jmenovaná už na halovém šampionátu jednou do semifinále postoupila, stalo se tak před šesti lety v Birminghamu. Tentokrát Češka doufá v ještě lepší výsledek. „Mým cílem je běžet co nejlépe a probojovat se do finále. Chci se prát o každé místo,“ hlásila v únoru na republikovém mistrovství.

V poledne startuje čtvrtkařská soutěž mužů a také v tomto případě hájí české barvy dvojice reprezentantů. Ve druhém rozběhu ze čtyř figuruje Krsek, ve třetím pak běží Michal Desenský. Pro oba atlety jde o první individuální start na halovém mistrovství světa – Krsek na tomto typu šampionátu dosud nestartoval, Desenský absolvoval pouze štafetu.

Zbylými dvěma Čechy v dopoledním programu jsou Jakub Dudycha a Filip Šnejdr, kteří mají před sebou rozběhy na 800 metrů.

V tomto případě jsou závodníci rozděleni do pěti rozběhů, čeští atleti se představí ve čtvrtém a v pátém. Zatímco zkušenější Šnejdr startuje na halovém mistrovství světa potřetí, osmnáctiletého Dudychu čeká premiéra.

Večer se o medaile utkají koulaři

Večer se na oválu objeví Filip Sasínek, kterého čeká závod na 1500 metrů. Zkušený český atlet bude usilovat o postup do semifinále ve druhém ze čtyř rozběhů. Do akce půjde také koulař Staněk, který se pokusí v silné konkurenci zabojovat o medaili.

Halové MS v Glasgow – večerní blok Večerní program 1. dne budeme sledovat od 20:05.

Staněk na vrcholných akcích pravidelně pomýšlí na nejvyšší pozice. Na halovém mistrovství světa, na němž startuje popáté v kariéře je jeho nejlepším výsledkem třetí místo z Birminghamu 2018. Z halových mistrovství Evropy má kompletní medailovou sbírku, přičemž bronz před pěti lety získal právě v Glasgow.

O další medailovou sadu budou večer usilovat výškařky, čtvrtkaře s případnou českou účastí čekají semifinálové běhy. Závěrečným vrcholem prvního dne šampionátu bude finále sprintu mužů na 60 metrů.