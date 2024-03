Staňka trápila technika. Pořád se to patlalo. Musíme si k ní sednout, říkal

První pokus měl neplatný. Ve druhém vrhl 20,15 metru a ve třetím 20,31.

Tímto výkonem byl český rekordman po třech sériích až jedenáctý a se soutěží se brzy loučil.

„Určitě nejde o výkon, se kterým můžu být spokojený,“ říkal zklamaně. „Zase jsem se vrátil k technickým problémům, které mě trápily minulý týden v Madridu a vlastně i celou halu. Pořád se to patlalo. Hrozné, nejsem spokojený.“

Máte pro technické chyby nějaké vysvětlení?

Trošku jsem si poranil úpon bicepsu a nemohl dělat některé věci. Ale závodit jsem mohl, házet daleko taky. Některé tréninky mi sice vyšly, ale mnohem víc jsem měl nepovedených hodů. A když nemáte na co navázat, do čeho sáhnout, tak spíš sáhnete tam, kam byste neměli. Jako já tentokrát.

V tak nabité startovní listě se čekalo, že medaile budou hodně vysoko. Američan Crouser sice vrhl 22,77, ovšem třetí Ital Fabbri už jen 21,96. Bylo to tak, že závod nesedl víc lidem?

Nevím. Třetí místo mohlo být relativně vysoko, kdyby Weir (nakonec čtvrtý s výkonem 21,85) při jednom dalekém hodu nešlápl na břevno. Ale bylo vidět, že to hodně lidem také nešlo. Pezer v rozcvičování házel pěkně, on je navíc skvělý technik, takže od něj bych chyby nečekal. Campbell to samé, letošák měl velký, ale všechny hody pokazil.

Takže?

Nevím, jestli to svalovat třeba na kruh? Asi ne. Teď jsou v halách v oblibě takové imitace betonů. Ale tenhle točil dobře, nepřišel mi extra pomalý. Halou to podle mě nebylo. Zkrátka mi to nevyšlo.

Hvězdy v Nehvizdech, halový atletický mítink stříbrné kategorie World Indoor Tour. V akci český koulař Tomáš Staněk.

Je pro vás alespoň lehkým uklidněním, že jste už od začátku halové sezony říkal, že pro vás letos není číslo jedna a nejvíc se upínáte k létu a olympijským hrám v Paříži?

Možná trochu. I takovéto situace jsou součástí sportu. Je jen pár neomylných, kteří, i když se jim nedaří, hodí za 22 metrů. Musí se na to zapomenout. Nebo ještě lépe se z toho poučit do letní sezony.

Víte, jak na to?

Nejprve si k tomu budeme muset sednout a zapracovat na technice, protože ta byla fakt celou halovou sezonu mizerná. Když na něco máte fyzicky, ale házíte o metr méně, tak je to špatně. Teď si dám trošku odpočinku s rodinou, abych přišel na jiné myšlenky, a pak ji začneme ladit. Snad budu mít díky tomu třeba víc motivace do léta. Cíle jsou jasné. Máme dva vrcholy.

Už víte, jak si rozvrhnete program, abyste byl připravený na mistrovství Evropy v Římě i Paříž?

Ještě uvidíme. Rozplánovat si to bude každopádně důležité. Bude nutné být už v dobré formě na Evropu. Po ní nějaký lehký odpočinek, aby se tělo natěšilo, a pak už to směřovat na olympiádu.