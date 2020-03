Sportovci i politici vzpomínají na Zátopkovou: Milá, usměvavá, legenda

Jan Železný o Daně Zátopkové říká, že to byla sportovní encyklopedie.



Pamatovala si kdeco, sport sledovala denně od rána do večera. A nejraději sledovala počínání svých oštěpařských nástupců.

Třeba světové rekordmanky Barbory Špotákové.

„Velmi mě to mrzí, Dana byla úžasná žena,“ řekla Špotáková českým novinářům. „Každé setkání s ní bylo vždy velmi příjemné, měla ohromný zájem o to, co se děje v současnosti, měla přehled, věděla o nás vše, kde a kdy jsme byli na závodech, měla zájem i o mladé atlety, hlavně oštěpaře a oštěpařky.“

Kdy se poprvé potkaly?

Olympijská vítězka z Helsinek Dana Zátopková políbila Barboře Špotákové ruku pro štěstí před odletem na mistrovství světa v Dauhá.

„Na základní škole v Jablonci. Přijela tam na besedu s Emilem. My prťata a proti nám oni s těmi svými úžasnými historkami,“ vzpomínala oštěpařka.

Zátopková ji nejdříve trochu trápila.

Když ve svých začátcích jako vícebojařka několikrát pronikla v oštěpařské soutěži na stupně, měla obrovskou radost. „Ale Dana mi vždycky řekla: Ještě to neumíš, ještě musíš něco zlepšit. Pokaždé mě to zklamalo,“ přiznává dvojnásobná olympijská šampionka.

Později už se pochval dočkala, a ne pouze jedny.

Ráda totiž Zátopkovou navštěvovala doma.

„Byla ohromně vtipná a vždy dokázala pobavit a povzbudit. Doma nám předváděla a vyprávěla i historky s Emilem, třeba nekonečná historka o tom, jak z oštěpu udělali koště. Hrozně ráda se smála. Jednou jsem jí do nemocnice přinesla brambořík, měla z něj velkou radost, a říkala mi: Ale víš, že nesmíš dát dva bramboříky vedle sebe, oni na sebe hrozně žárlej. A vyprávěla mi, jak dostala brambořík a dala ho vedle toho, co už měla doma, a ten stávající sklopil listy. Tak si řekla: Aha, ty žárlíš. A dala ho do jiné místnosti a dařilo se oběma,“ vzpomínala na úsměvnou historku Špotáková.

Zlatý oštěp Dany Zátopkové z olympiády 1952 předělal její manžel Emil na hrábě.

Ta má také v živé paměti vztah Zátopkové k pohybu.

„Pro ni byl pohyb životem. Když jsem za ní chodila do nemocnice, tak i přesto, že se cítila hodně špatně, snažila se o pohyb. Její kroužení rukama a nohama na nemocniční posteli bylo pověstné. To je jedna z věcí, kterou si od ní vezmu, udržovat se v kondici do dlouhověkosti. Dana byla velká bojovnice, měla několik zranění, ale vždy se z toho dostala,“ popisovala světová rekordmanka.

Její odkaz tu bude navždy

Není sama, kdo na výjimečnou ženu vzpomíná.

„S paní Zátopkovou jsem byl na spoustě akcí, velmi dobře jsem se s ní znal. Vždy byla na každého milá a usměvavá. Kdykoliv jsem se s ní setkal, objala mě a cítil jsem, že mě má svým způsobem ráda. Dnešní zpráva o jejím úmrtí je pro mě rána a sportovnímu světu bude chybět,“ řekl někdejší světový rekordman v desetiboji Roman Šebrle.

„Pro českou atletiku je to bolestná ztráta, odešla nejen legenda našeho sportu, ale především žena, která se snažila kolem sebe rozdávat radost a motivovala aktivně celé generace atletů v jejich úsilí k dosažení sportovní excelence. Odkaz skvělého olympijského páru Dany a Emila bude zapsaný v dějinách české i světové atletiky zlatým písmem a bude tu navždy,“ nechal se slyšet předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Za největší atletické celebrity českého a československého státu považoval Danu a Emila Zátopkovy šéf Dukly Jaroslav Priščák.

Podle něj tenhle pár znali fandové atletiky po celém světě.

A nejenom fandové atletiky.

I proto prakticky všechna světová média aktuálně kondolují.

„Češka Dana Zátopková, olympijská šampionka z Helsinek z roku 1952, zemřela ve věku 97 letu. Byla také manželkou Emila Zátopka,“ napal třeba největší francouzský deník L´Equipe.

Na odchod se připravovala

Lítost nad úmrtím vyjadřují také politici.

„Ve věku 97 let dnes zemřela olympijská vítězka a dvojnásobná mistryně Evropy v hodu oštěpem Dana Zátopková. Od roku 2003 je také držitelkou Medaile Za zásluhy II. stupně. Čest její památce a upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ napsala Kancelář prezidenta republiky.

Za bojovnici a inspiraci pro všechny především v těchto chvílích Zátopkovou označil premiér Andrej Babiš.

„Moc jsem si jí vážil,“ nechal se slyšet.

Za významnou morální autoritu označila Zátopkovou ministryně financí Alena Schillerová. Předseda ODS Petr Fiala připomněl, že Zátopková byla také významnou osobností mezinárodního olympijského hnutí a vzor pro několik generací sportovců.

„Dana Zátopková je jednou z největších legend českého sportu. Měl jsem ji rád nejen jako vynikající sportovkyni, ale také jako skvělého člověka, který kolem sebe šířil úsměv, optimismus a dobrou náladu. Byla a stále bude vzorem mnoha sportovním generacím. Čest její památce!“ napsal předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Podle představitelů armádní Dukly se Zátopková pomalu na odchod připravovala.

„Už dlouho s námi o tom Dana mluvila, že už se chystá na cestu. Snad všichni, co jsme ji znali, jsme ji měli moc rádi a vážili si jí. Byla skvělou vypravěčkou, velmi ráda zpívala písničky,“ uvedli zástupci armádního klubu na sociálních sítích.

Termín posledního rozloučení a samotná organizace pohřbu se nyní řeší. Situaci komplikují aktuální omezení kvůli pandemii koronaviru.