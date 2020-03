Svojanovský o Zátopkové: Dáma se vším všudy a milovnice květin

Kdy jste ji poprvé viděl?

To bude minimálně padesát šedesát let. Poprvé jsem ji viděl ve Zlíně, byl jsem ještě malý kluk. Byla tam nějaká akce a byla tam i s Emilem. Nicméně dalších čtyřicet let jsem měl tu čest být po boku Zátopkových.

Oldřich Svojanovský

Jaká byla?

Byla úžasná žena, která nás všechny svými moudry obšťastňovala a obveselovala. Byla vtipná, příjemná. Bezva žena. Jsem hrdý, že jsem se mohl v její blízkosti pohybovat.

Máte na ni nějakou vzpomínku, která se vám ihned vybaví?

Spíš než vzpomínka se mi vybaví právě ty její vlastnosti. Kamarádskost, férovost. Zkrátka dáma se vším všudy. Byla také velice skromná, když jsme po ní někde chtěli pojmenovat stadion, tak s tím dělala drahoty. Že ne, že po Zátopkových už stadion pojmenovaný je.

Byla také velice oblíbená jak u sportovců, tak i fanoušků.

S každým se zastavila. Když jsme s ní někam šli a měli být někde na čas, tak to bylo šílené, protože každý se s ní chtěl pozdravit a chtěl s ní mluvit. Kolikrát jsme ji museli tahat, ať ji pustí, že máme naspěch.

Dala vám do života nějakou radu, na kterou nikdy nezapomenete?

Neustále dávala rady do života. Byla v předsednictvu Klubu olympioniků, potom v něm byla alespoň v čestné funkci. Byli jsme za to velice rádi, protože její moudra a myšlenky nás přiváděly na hodně nápadů a dělali jsme díky nim správná rozhodnutí.

Je neodmyslitelně spjatá s Emilem Zátopkem. Jak o něm mluvila?

Byli úžasní partneři, milovali se. Dana za ním jezdila, i když byl v nemilosti a dělal u geodetů. Spala u něj v maringotce. Bylo to těžké období, ale nikdy se nepřestali milovat. Byli na sobě závislí, projeli spolu kus světa a roznášeli pohodu nejen u nás, ale i za hranicemi. Byli pár, z kterého bychom si měli vzít příklad.

Jaké měla záliby mimo sport?

Měla hodně ráda přírodu a květiny. Měla takovou malou předzahrádečku, těšila se z každého malého kvítku. Také měla ráda lidi, ještě před deseti lety radila oštěpařům.

Kdy jste se viděli naposledy?

Chodil jsem za ní do nemocnice. Byla se svým životem vyrovnaná, dokonce si napsala sama parte. Do poslední chvíle jí to myslelo a byla v pohodě. S ohledem na její věk si myslím, že se těšila za Emilem. Že se potkají na obláčku.