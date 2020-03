Mimořádná osobnost, člověk s velkým Č. Železný vzpomíná na Zátopkovou

Kdy jste se o úmrtí Dany Zátopkové dozvěděl?

Hned ráno, volal mi syn, že zemřela Dana. Je to pro mě strašně smutná zpráva, protože to byl člověk s velkým Č. A to nejenom ze sportovního hlediska, ale hlavně z toho lidského.

Znali jste se dlouho.

Mezi námi byly osobní i rodinné vazby, protože se hodně kamarádila s tátou. Když jsem za ní byl naposledy v nemocnici, přála si, abych tam tátu přivedl, tak jsem ho za ní vzal. Jenom jsem je poslouchal, jak si povídají a vzpomínají, bylo to takové v uvozovkách hezké setkání.

Paní Zátopková byla obrovská osobnost.

Mimořádná osobnost, to se nedá ničím nahradit. V mém životě zůstane prázdné místo, protože jsem ji měl extrémně rád.

OŠTĚPAŘSKÁ ELITA. Dana Zátopková s Barborou Špotákovou a Janem Železným

Jakou na ni máte první vzpomínku?

Táta se znal s ní i s Emilem (manželem), takže znám i všechny ty historky, které mi táta vyprávěl o Emilovi, o Daně, že když spolu pili víno, tak jim to Dana zakazovala, schovávala a podobně. Takové zábavné věci.

Na první setkání si pamatujete?

To si vlastně nepamatuju, protože jsem byl hrozně malej. Jediné, co si pamatuju, tak že jsem od ní dostal první pořádný kvalitní oštěp, když ještě šéfovala vrhačům na Dukle. Možná jsem s ním pak hodil nějaký dorostenecký československý rekord.

Dávala vám občas i trenérské rady?

Určitě. Jako reprezentační šéftrenérka měla na starosti vrhy. Táta mě za ní jednou vzal a říkal jí: Tohle bude jednou olympijský vítěz, takhle mě asi představoval. Ale určitě jsme se bavili o házení, i když ona věděla, že technika se neustále posouvá. Ale byla ráda, že je oštěp takhle nahoře, měla ráda Víťu Veselého, celkově se o atletiku strašně zajímala.

V čem byla výjimečná?

Měla neuvěřitelnou paměť, to bylo něco neskutečného. Encyklopedie sportu, sledovala všechny závody, v tomhle byla mimořádná. Takový člověk se dlouho neobjeví.

A z lidského pohledu?

Žila jakoby ve stínu Emila, ale já si myslím, že držela Emila hrozně nad vodou. Tyhle dva lidi se potřebovali najít a našli se. Teď můžu říct, že je Dana zase šťastná, že už je zase s Emilem.

VIDEO: Připomeňte si neuvěřitelný život Dany Zátopkové