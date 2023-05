Po problémech světovou rekordmankou. Chůze je atraktivní, raduje se Španělka

Do posledního okruhu v centru lázeňských Poděbrad kráčela za mohutného povzbuzování diváků i organizátorů. „Pérezová atakuje světový rekord,” znělo z reproduktorů až do dalekého okolí. A elitní španělská chodkyně to opravdu dokázala. Klání na 35 km v rámci mistrovství Evropy družstev si podmanila výkonem 2:37:15. „Dokončit závod je krásný pocit, čas je velkou odměnou navíc,” zářila 27letá Mária Pérezová.