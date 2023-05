Poděbrady viděly světový rekord. Chodkyně Pérezová se blýskla na 35 km

Sedmadvacetiletá Pérezová dosud na mezinárodních akcích startovala především na dvacítce, v níž je mistryní Evropy z roku 2018 a čtvrtou ženou olympijských her v Tokiu. V Poděbradech zvolila poměrně mladou vytrvaleckou distanci a potvrdila vysoké ambice, s nimiž do závodu vstupovala. „Přijela jsem sem s cílem atakovat nejlepší výkon historie. Nebylo to vůbec těžké, poslední kilometry se mi podařilo udržet nasazené rychlé tempo,“ řekla.

Španělská chodkyně María Pérezová slaví překonání světového rekordu.

Vyhrála o více než osm minut před krajankou Raquel Gonzálezovou, španělskou nadvládu potvrdila třetím místem Cristina Montesinosová. Olympionička Ďurdiaková snahu o splnění svazového limitu pro MS vzdala po dvacátém kilometru. „Chtěla jsem zajít standard pro mistrovství světa, který je tři hodiny, protože v žebříčku jsem na tom dobře. Ale mám problémy s nohou. Věřila jsem v zázrak, ale nepřišel,“ litovala chodkyně, která nastoupila se zatejpovaným levým stehnem. Obává se, že další závod na 35 kilometrů už do MS nebude.

Mužské pětatřicítce kraloval Španěl Álvaro Martín. Národní rekord vylepšil na 2:25:35 a porazil o rovnou minutu a půl Němce Christophera Linkeho. Třetí skončil vítězův krajan Miguel Ángel López.

Vít Hlaváč se protrápil na 27. místo. I on se potýkal s bolavým stehnem a výkonem 2:49:35 zaostal téměř o 17 minut za svým českým rekordem. Původně byl klasifikován na 29. příčce, ale šel omylem o jeden kilometrový okruh navíc a jeho výkon byl revidován.

V 11:40 je v Poděbradech na programu závod na 20 kilometrů žen s největší českou nadějí Eliškou Martínkovou. Program uzavře od 14:10 mužská dvacítka.