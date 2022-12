Životy jsou víc než medaile. Špotáková v unikátní zpovědi se synem bilancuje

Touhle dobou jste pravidelně létala trénovat do tepla. Měla jste cesty na jih ráda?

Barbora: Vždycky před Vánocemi jsme jezdili na Kanáry, tam jsem trénovala mnohokrát. V lednu následovaly tréninky ve sportovním centru v Nymburku. Taky jsem dvakrát letěla na soustředění v Africe, to když jsem se připravovala ve skupině Jana Železného. Ale v oblibě jsem to moc neměla. Je to daleko, tak se tam létá na delší dobu. A já jsem nerada, když musím být dlouho z domova.

Přes vánoční svátky jste na žádnou přípravu nejezdila?

Barbora: Někdo to dělal, ale já ne, vždycky chci být s rodinou.