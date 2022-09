Struna už byla hodně napnutá, říká Špotáková. Jaké indicie rozhodly o jejím konci

Po evropském šampionátu v Mnichově jste řekla, že si vezmete půl roku na rozmyšlenou, zda skončit nebo ne. Vaše rozhodnutí tedy uzrálo mnohem dřív?

Přicházelo postupně a já vnímala všechny ty indicie. Mé tělo si už nějakou dobu stěžuje a nadává mi, že bych se k němu měla chovat líp. Už loni před olympiádou v Tokiu si takhle stěžovalo, měla jsem tehdy velké problémy s ramenem. Ale o těch jsem nikde nevykládala.

Proč ne?

Říkala jsem si: Problémy ke sportu prostě patří. Nikdy jsem nebyla člověk, který si dělal alibi. To je k ničemu, takové řeči nikoho nezajímají. Lidi zajímá jen to, jaký v závodě podáte výkon. A zranění má každý, úplně každý. Jenže postupem času začala být ta má čím dál nepříjemnější. Bolest je najednou jiná, než když jste mladší. I ve čtvrtek při rozcvičení v Curychu mě při rozcvičení šeredně rozbolela achilovka.

Přesto jste skončila ve finále Diamantové ligy pátá.

Jo, teď si říkám, že 59 metrů bez jedné nohy ještě docela jde. Ale v sektoru jsem byla hrozně naštvaná. Říkala jsem si: Proč? Proč na mém posledním závodě musí přijít zase něco takového. Ale už na Evropě v Mnichově, při předávání medaile, jsem si myslela, že se brzy rozpadnu.

Rozpadnete? Tehdy jsme vás naopak bezprostředně po závodě viděli, jak prožíváte euforii z jedenácté medaile.

Ale když šla na ceremoniál, přemítal se mi v hlavě celý atletický život. Ne film o medailích, ale film o všech těch potížích, co jsme museli s Lukášem (partnerem) zvládnout. Utržené lokty, achilovky, nebo šest týdnů v nechodící sádře před Riem 2016 a spousta dalších. Ale můj bývalý kouč Ruda Černý mě naučil, že vždycky má problém i řešení. I proto jsem tak dlouho vydržela.

A dál už opravdu nechcete? Je vaše loučení definitivní?

Je. Určitě. Kdybych chtěla dál závodit, asi mě nic nezastaví, ale nechci. Všechno se spojilo, chci být máma, mým klukům je 9 a 4, teď mě hodně potřebují. Potřebují mámu, která je víc doma a která tam pořád jen neodpočívá. Takovou, co je balí na tréninky a dělá jim svačiny. Čím jsou starší, je to s nimi logisticky víc a víc náročnější.

Doléhalo na vás ve čtvrtek v Curychu, že házíte rozlučkový závod?

Doléhalo, ale... Hlavně jsem byla naštvaná kvůli té achilovce. Pak jsem si myslela, že se hází jen pět pokusů a potom že už bude jen rozhazování nejlepších. Tak jsem po pátém pokusu sundala tretry a naštvaně je odhodila. Přitom ve skutečnosti mě potom čekal ještě na jeden pokus. Každopádně víc to na mě doléhalo na mistrovství Evropy. Tam mi z hlediště mocně fandili kamarádi. V Curychu byla jen nekonkrétní masa lidí, z té energii brát nedokážu.

Co vám tedy první blesklo hlavou po šestém curyšském pokusu, vašem úplně posledním v kariéře?

Jako po každém nepovedeném závodě. Štvalo mě, že jsem neprodala své maximum. Ale později se dostavila úleva, že vše končí. Letos jsme v tréninku pořád sledovali, aby se něco nepokazilo, aby mě něco nepíchlo. Což už potom není žádná zábava. Tak to říkal i Usain Bolt.

2008. Barbora Špotáková získala na olympiádě v Pekingu zlato (21. srpna 2008)

Věděly soupeřky, že se loučíte?

Ano. Ona se ta jejich skladba pořád mění. Kdysi v sektoru panovalo jinačí závodní napětí, když tam byla všechna ta velká jména. Teď se v ženském oštěpu všeobecně moc daleko nehází, byly jsme taková grupa holek, ze které vždycky jedna může vylítnout. Ty holky jsou fajn, sedneme si i po závodě. V Curychu končila kariéru také Kara Wingerová (v 36 letech, stříbrná z MS v Eugene), která je moc sympatická a zasloužila si letošní povedený rozlučkový rok, protože se vrátila po utrženém koleni. Takže jsme se tam všechny objímaly.

O svě kariéře jste řekla, že je pohádkou končící happy endem. Ale nebyla to pokaždé pohádka, že?

Kolikrát drama. Když mi teď sestříhali video z mých medailových závodů, bylo opravdu pohádkové, protože neobsahovalo právě i ty problémy, což je škoda. Každá kariéra má i černé stránky. Vyskytly se silné momenty, kdy jsem chtěla končit předčasně. Podobně to má každý. Hlavně jsem ale hrozně vděčná, že jsem to všechno mohla prožít. Uvědomuji si, že jsem zároveň měla i velké štěstí, a mám nutkání to vracet.

Ze všech těch medailových zážitků byl nejemotivnější Peking 2008?

Jednoznačně. Když jsem tam hodila šestým pokusem zlato, věděla jsem, že tohle už nic v mé kariéře nepřebije, to už prostě nešlo přebít. Peking byl zázrak, který se stal. Tam jsem si uvědomila, jak obrovské emoce umí sport přenášet. Ještě v roce 2007, když jsem na mistrovství světa sebrala Němkám (Neriusové a Obergföllové) zlato, ani mi nepodaly ruku. A v Pekingu mi naopak před mým posledním hodem mačkaly ruce a říkaly ‚Come on‘, protože věděly, že já jediná mohu Abakumovovou porazit a podobně jako já cítily, že ona není čistá jako lilie.

V další etapě života se chcete zapojit do trenérské práce na Dukle. Jak si ji představujete?

Musíme všechno probrat a nechat dozrát. Já vždycky plánovala s rozmyslem. Každopádně mám v úmyslu vracet atletice a Dukle, co mi bylo dáno. Teď si chci nejdřív hlavně odpočinout, protože takhle unavená jsem nebyla ani nepamatuju. Moji nejbližší se o mě při posledních závodech i báli, bylo to dost na krev a ta struna už byla hodně napnutá.

Koho byste nejraději trénovala? Mládež? Nebo dospělé atlety?

Spíš ty mladší, i když na Dukle jsou především profesionálové. Je důležité mladé podchytit. V tom byl můj první trenér Ruda Černý mistrem a našel hodně českých hvězd.

Česká oštěpařka Barbora Špotáková se raduje ze zisku bronzové medaile na mistrovství Evropy v Mnichově.

Mohla byste nějakou takovou najít i vy?

Když si člověk řekne, že jde tu hvězdu najít, nenajde ji. To musí všechno vyjít tak nějak samo. Třeba mi ji pošle vesmír. Ale potom bych ji musela stejně poslat dál, protože práce profesionálního trenéra je pro ženu, která chce být s dětmi a mít funkční rodinu, takřka nevykonávatelná. Trenéři jsou pořád pryč z domova a já tenhle typ nejsem. I proto končím, abych nemusela věčně odlétat na soustředění.

Co plánujete v nejbližších dnech?

Bylo mi naznačeno, že mám letět na dovolenou na Havaj. Jenže já hrozně nerada lítám a se dvěma dětmi by mi asi hráblo, nevydrží chvíli sedět. Takže děti budou chodit do školy a do školky, hrát fotbal, sbírat kešky, budeme řešit normální starosti. A mám i spoustu restů, co jsme furt odkládali. Takže mě teď čeká docela obyčejný život. Motat se kolem dětí a trochu se starat o sebe - a o své tělo. Což ale už nemusím dělat až tak intenzivně jako dřív.