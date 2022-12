Mám dvě děti, ale bez podpory skvělého partnera by to nešlo, říká Špotáková

Barbora Špotáková získala v průběhu své úspěšné sportovní dráhy více medailí než jakákoli jiná česká atletka v historii, mimo jiné dvě zlaté a jednu bronzovou z celkem tří letních olympiád. A je také držitelkou (od roku 2008 nepřekonaného) rekordu v hodu oštěpem mezi ženami. Letos na podzim ovšem oznámila konec své aktivní oštěpařské kariéry.

„Člověk si nechává nějaká zadní vrátka,“ říká se smíchem oštěpařka v novém dílu talkshow Show Jana Krause a na moderátorovu otázku vysvětluje, v čem spočívá správná technika hodu oštěpem.

„V síle to není. Pro všechny atletické disciplíny jsou důležité nohy. I pro vrh koulí. Nohy a kotník. Odrazově musíte mít hodně dobrý kotník. Oštěpaři mají dobrý kotník, a tím pádem dobrý výskok, a musejí být šikovní na více sportů, aby dovedli své tělo ovládat,“ popisuje s tím, že běžící oštěpař musí sledovat stále stejný bod. „Špička oštěpu musí být až do konce u spánku u oka. To je to nejtěžší, vydržet to opravdu až do konce,“ říká Špotáková.

Oštěpařka Barbora Špotáková v Show Jana Krause (prosinec 2022)

Správnou techniku vyžaduje také práce s rukou, která je nejprve pokrčená, pak se natáhne a hází se ramenem. „Na to musíte mít trochu genetické předpoklady a flexibilnější klouby,“ doplňuje k technice hodu. Důležitá je rovněž dráha, kterou oštěpu člověk určí, chybou je, když letí oštěp příliš vzhůru. „Jsou různé studie na to, jaký je ideální úhel, ale já jsem to vždycky spíš zkoušela, než sledovala ty studie,“ přiznává.

Pokud jde o samotné oštěpy, na menší závody si prý každý atlet přinese své vlastní, nicméně pořadatel musí dát k dispozici pár oštěpů, kdyby si někdo nic nepřinesl, musí se však platit.

„Poslední dobou letecké společnosti dost zdražily a začaly prudit s dopravou oštěpů, takže si je vozí málokdo. Když jste pak na Diamantové lize třeba osmý a zaplatíte ty oštěpy za svého, tak jste v minusu, což nikdo nechce,“ popisuje oštěpařské strasti Špotáková.

Během své sportovní kariéry stihla porodit dvě děti. „Povedlo se nám to. Já mám skvělého partnera Lukáše a bez něho a bez jeho podpory by to nešlo. A bez hlídacích babiček. On je velký sportovní fanoušek a ještě je hasič, takže pracuje 24 hodin a pak má dva dny volna,“ říká vděčně rekordmanka.

Barbora Špotáková v současnosti občas učí, respektive předává své zkušenosti další oštěpařské generaci. „Je teď o to veliký zájem, nejen kvůli mně, ale protože kluci oštěpaři byli loni druhý, třetí na olympiádě, takže zájem je fakt veliký. A tak by byla škoda, kdybych to nezkusila předávat.“ Vždyť ona sama se učila od legendy – Jana Železného, považovaného za nejlepšího oštěpaře moderní éry.