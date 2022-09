Tahle pohádka má svůj happy end. Špotáková ukončila skvostnou kariéru

ME 2006 Göteborg: stříbro

MS 2007 Ósaka: zlato

OH 2008 Peking: zlato

MS 2009 Berlín: stříbro

ME 2010 Barcelona: bronz

MS 2011 Tegu: zlato

OH 2012 Londýn: zlato

ME 2014 Curych: zlato

OH 2016 Rio: bronz

MS 2017 Londýn: zlato

ME 2022 Mnichov: bronz