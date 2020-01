Obavy z koronaviru: Halové mistrovství světa v atletice letos nebude

Federace dala přednost radikálnímu řešení a šampionát rovnou zrušila, místo aby jej přeložila do jiného dějiště. Vysvětlila to nejistou situací a obavami z šíření viru mimo Čínu, což by později mohlo vést k dalšímu odkladu termínu. Světová atletika učinila rozhodnutí na doporučení lékařské komise, jež situaci konzultovala se světovou zdravotnickou organizací WHO.

Víme, že Čína dělá vše, aby dostala nový koronavirus pod kontrolu, a my všechny její snahy podporujeme. Musíme ale našim sportovcům, národním federacím a partnerům udělat jasno v této komplexní a překotně se vyvíjející záležitosti,“ uvedla federace v prohlášení. Dodala, že doporučení lékařské komise neumožnilo jiné řešení.

Atletické HMS je v tuto chvíli nejvýznamnější, ale už zdaleka ne jedinou sportovní akcí, která padla za oběť koronaviru. Ten se šíří z města Wu-chan a v Číně si vyžádal již 132 obětí. Celosvětově je více než 6000 případů nakažených, většina právě v nejlidnatější zemi světa.

V Číně již byly zrušeny například dva rychlostní závody Světového poháru mužů v alpském lyžování. Měly se uskutečnit 15. a 16. února v Jen-čchingu jako první oficiální zkoušky tratí pro olympijské hry v roce 2022. Na programu byl sjezd a superobří slalom.

Kvůli zdravotním rizikům byly z Číny také přeloženy například olympijské kvalifikační turnaje basketbalistek a fotbalistek, zrušeno bylo halové mistrovství Asie v atletice či Hongkongský maraton.