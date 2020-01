Koronavirus ničí sportovní kalendář. Přijde Čína i o halové MS atletů?

Nan-ťing, hostitel světového halového šampionátu atletů je osmimlionovým hlavním městem provincie Ťiang-su, vzdáleném 500 kilometrů od Wu-chanu, epicentra epidemie.

Mluvčí mezinárodní asociace World Athletics (dřívější IAAF) už oznámila: „Situaci velmi pečlivě sledujeme a jsme v kontaktu se Světovou zdravotnickou organizací WHO. Pokud některé z doporučení WHO ovlivní naše plány uspořádat šampionát v Nankingu, okamžitě o tom budeme informovat.“

Koronavirus Vše o smrtící nákaze

Nový typ koronaviru šířící se z města Wu-chan si už vyžádal v Číně více než sto obětí. Celosvětově je okolo 4 500 případů nakažených, většina právě v Číně.

Například Britská atletická asociace uvedla, že si od národních zdravotních organizací nechala vypracovat zprávu o všech typech možného rizika v souvislosti se šampionátem v Nan-ťingu.

Vzhledem k tomu, že jde o olympijský rok, mnohé britské hvězdy v čele s Dinou Asherovou-Smithovou, Katharinou Johnsonovou-Thompsonovou a Laurou Muirovou však už v předstihu oznámily, že halové mistrovství v Číně vynechají.

Z českých atletů mají zatím splněny limity koulař Tomáš Staněk a čtvrtkařka Lada Vondrová, ale halová sezona se teprve rozbíhá.

Šéftrenér Jan Netscher k problematice šampionátu v Nan-ťingu podotkl: „Oficiální zprávu, že by se něco mělo rušit, nemáme žádnou. Takže momentálně se musíme připravovat na to, že mistrovství se v Nan-ťingu uskuteční. Uvažovat jinak by bylo špatné. Přece jen stále zbývá do začátku kolem 45 dní, dost času, aby se situace nějak vyvinula.“

Netscher je v kontaktu s reprezentační lékařkou Karolínou Bílkovou a společně sledují zprávy WHO. Čeští atleti mají podle současných plánů 3. března odletět na aklimatizační pobyt na japonské Okinawě.

„Desátého března by pak odtud skupina reprezentantů pro halové mistrovství světa zamířila přes Peking do Nan-ťingu,“ informoval Netscher. „Naopak další malá skupina by v rámci kempu, který je vhodný i vzhledem k pozdější aklimatizaci na tokijské olympiádě, zůstala další zhruba dva týdny na Okinawě. Zkontaktuji nyní všechny trenéry, zda i v případě zrušení šampionátu v Nan-ťingu budou mít o tento kemp zájem.“

Šéftrenérovi se zatím neozval žádný atlet, že kvůli obavám z koronaviru nechce do Nan-ťingu letět. „Ale rozhodně nemíním nikoho tahat do zóny, která by byla nebezpečná,“ ujišťuje. V případě konání šampionátu počítá vedení svazu se zakoupením roušek pro reprezentanty.

Varianta, že by asociace Světová atletika dokázala sehnat náhradního organizátora mistrovství, připadá Netscherovi velmi nepravděpodobná. „Neumím si představit, že by to byl někdo schopný takhle rychle zorganizovat,“ říká. „To bych potom smeknul klobouk. Logisticky by to bylo v tak krátkém čase nesmírně složité.“

V Hongkongu 74 tisíc běžců závodit nebude

Asijská atletická asociace mezitím na žádost své lékařské komise a některých členských zemí zrušila halové mistrovství Asie, které mělo od 12. do 13. února hostit čínské Cahng-čou.

Zrušen byl rovněž Hongkongský maraton, na němž mělo 9. února startovat v maratonu, půlmaratonu a závodu na 10 kilometrů celkem 74 tisíc běžců.

Čínská vláda podle některých médií dokonce doporučila, aby všechny sportovní akce naplánované v zemi do začátku dubna byly prozatím odloženy na neurčito. Ovšem odklad halového mistrovství světa atletů je nereálný vzhledem k tomu, že v polovině března halová sezona končí.

Z Nan-ťingu byl už přesunut olympijský kvalifikační turnaj fotbalistek, jehož se měly zúčastnit Čína, Austrálie, Tchajwan a Thajsko. Původně jej měl začátkem února hostit dokonce Wu-chan, posléze byl z bezpečnostních důvodů přenesen do Nan-ťingu a odtud nyní do australského Sydney.

„Bezpečí a zdraví hráček, funkcionářů i fanoušků je naší naprostou prioritou,“ uvedl Chris Nikou, předseda Asijské a Australské fotbalové konfederace.

Mezinárodní basketbalová federace FIBA přeložila jednu ze skupin olympijské kvalifikace basketbalistek (6. - 9. února) z Fo-šanu do Bělehradu. Ve Wu-chanu se z rozhodnutí MOV neuskuteční ani olympijská kvalifikace boxerů (od 9. února), náhradním organizátorem se stane jordánský Ammán.

Mezinárodní tenisová federace ITF pro změnu odebrala čínskému městu Tung-kuanu únorové pořadatelství asijsko-oceánské skupiny Fed Cupu a přesunula ji do kazašského Nur-Sultanu.

V Číně se patrně nepojedou ani cyklistický závod Kolem Chaj-nanu a závody Světového poháru v alpském lyžování mužů. Ty se měly 15. a 16. února konat na tratích pro zimní olympijské hry 2022, náhradním dějištěm by mohl být rakouský Saalbach.

Čeští hokejisté z Kunlunu už Čínu opustili

Postiženy jsou i národní čínské soutěže. V Šanghaji zrušili zápas čínského fotbalového Superpoháru, odložily se veškeré zápasy basketbalové ligy a na neurčito má být z 22. února posunut i začátek jarní části fotbalové ligy.

Neuskuteční se ani čínské Národní zimní hry v Chulun-buiru v provincii Vnitřní Mongolsko. Dokonce i e-sporty trpí, čínská profesionální Liga legend oznámila, že „v zájmu ochranu zdraví hráčů a fanoušků“ prozatím ruší všechny naplánované zápasy.

Do konce sezony se v zemi nebudou hrát ani utkání Kontinentální hokejové ligy (KHL), které se účastní čínský klub Kunlun Red Star s dvěma Čechy v sestavě - brankářem Šimonem Hrubcem a bekem Andrejem Šustrem. Víkendový zápas se silným CSKA odehraje Kunlun v Moskvě. Kde se uskuteční únorový duel s Dinamem Riga, zatím jasné není.

„Mluvilo se o Novosibirsku nebo Uzbekistánu, každý den se to mění,“ líčí reprezentační gólman Hrubec. „Spíš bude zajímavé, jestli postoupíme do play off. Mohli bychom hrát všechna utkání venku.“

Město Peking, kde Kunlun v posledních týdnech hostil soupeře, opustil Hrubec už minulý týden. S týmem se vydal na šňůru venkovních zápasů.

„Na letišti byla trochu cítit panika. A docela jsme to i pocítili, když jsme letěli z Číny do Finska. Na pasové kontrole nás přijímali v rukavicích a s rouškami,“ přibližuje. „Ale teď při dalších letech po Rusku už žádná opatření nemáme.“

Šéflékař ČOV: Olympiáda? Není třeba panikařit

Alfons Hörmann, prezident Německého olympijského výboru, šíření koronaviru v Číně a jihovýchodní Asii označil za „vysoké riziko“ i v souvislosti s olympijskými hrami, které má od 24. července hostit japonské Tokio.



„Jde o závažný problém, protože mezinárodní sport je závislý na výměně a cestování osob tak jako žádná jiná lidská činnost,“ řekl Hörmann na zasedání ve Frankfurtu. „Ale věřím, že postižené země i mezinárodní sportovní federace udělají vše možné, aby nalezly co nejlepší řešení.“

Připomněl, že už před hrami v Riu 2016 se mocně diskutovalo o hrozbě viru Zika, který však potom hry a přípravu na ně ovlivnil jen zcela minimálně.

CENTRUM HER. Hlavní stadion pro olympijské hry v Tokiu.

Situaci v souvislosti s hrami v Tokiu monitoruje také Český olympijský výbor.

„Jsme v kontaktu s profesorem Jiřím Beranem z Centra očkování a cestovní medicíny, vedoucím subkatedry Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a naším poradcem pro epidemiologii,“ říká Jiří Neumann, šéflékař českých olympioniků.

„Sportovcům můžeme doporučit preventivní opatření v podobě mytí rukou a jejich dezinfekce a konzultaci v případě, že se chystají například vycestovat do zahraničí,“ dodává. „V tuto chvíli není v žádném případě třeba panikařit.“