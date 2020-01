Lékaři v Hongkongu losují, kdo půjde k pacientům nakažených koronavirem

Hongkong má v současnosti osm potvrzených případů lidí nakažených koronavirem. Zatímco tamní zdravotní úřad, který spravuje 43 zdravotnických zařízení, tvrdí, že situace je pod kontrolou, zdravotníci předkládají jiný obrázek, informuje server The South China Morning Post.

Stěžují si, že jsou pod obrovským tlakem – už jen proto, že nemocnice jsou přeplněné kvůli probíhající chřipkové sezóně a doktoři musí řešit mnoho naléhavých případů najednou.

„Musíme se zabývat i lidmi, kteří mají mrtvici a těmi, co mají srdeční selhání,“ upozorňuje lékař Petr Wong.



Pacienti s podezřením na nakažení koronavirem přitom musejí být vyšetřeni velmi důkladně. „Pacienta s chřipkou lékař normálně vyšetří během deseti až patnácti minut a následně se rozhodne, zda má být hospitalizován,“ vysvětluje Wong. S koronavirem celá procedura trvá výrazně déle. A navíc je třeba určit, kdo se pacienta ujme.

Wonga čeká házení hůlkou štěstí, které rozhodne, zda bude muset jít do izolovaných sekcí nemocnice, kde jsou pacienti s koronavirem, právě on. Každé oddělení ale o tom, kdo půjde k pacientům, rozhoduje jinak.

Někde například výše postavení zaměstnanci hůlkami házet nemusejí, zatímco v jiných služba připadá na ty jedince, kteří byli už předtím pacientům s podezření na infekci virem vystaveni.

Zdravotní bratr Edward Cheung však upozorňuje, že je těžké určit, kdo je nakažený. Minulý týden byl jeden z pacientů, s nímž byl v kontaktu, umístěn do karantény.

„Je to velmi problematické. V jeho sekci byli další pacienti. Měli by se všichni přemístit do karantény?“ táže se Cheung. Na oddělení bylo asi deset až dvacet lidí a do karantény nikdo nešel, dodal.

Cheung patří do interního oddělení, jehož členové se musí v péči o nakažené střídat. Vedení už rozhodlo o pořadí, ale Cheung by chtěl přijít na řadu už dříve, protože se cítí nechráněný, když nosí jen roušku, a ne celotělový ochranný oblek.

Svým rodičům nicméně to, že bude mít službu v izolované sekci, tají. „Ještě jsem jim o tom neřekl,“ přiznává Cheung. „Moje matka chtěla vědět, zda jsou v nemocnici takoví pacienti, ale dál se neptala. Asi jim to řeknu, až na mě přijde řada.“

Jedna sestra z nemocnice v oblasti Kowloon tvrdí, že viděla, jak jejímu kolegovi vedení řeklo, ať nenosí masku N95, jež poskytuje větší ochranu než normální verze. Odůvodnila to tak, že tím děsí lidi, kteří přišli navštívit své příbuzné.

Nemocnice též masky zamkla s tím, že budou dostupné na příděl. „Proč jsou na příděl a nejsou užívány, když je to nezbytné?“ diví se sestra.

Čech z města u Wu-chanu popisuje mimořádná opatření proti šíření viru

Uzavřená spojení s Čínou

Obavy hongkongského zdravotnického personálu z šíření viru jsou takové, že se 1 500 jeho členů přidalo do nového odborového svazu, který hrozí stávkou v případě, že Hongkong neuzavře hranice s pevninskou Čínou. Svaz tvrdí, že v Hongkongu se objevil virus poté, co jej z Číny přivezl muž, který autobusem cestoval na svatbu.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová v úterý oznámila, že od 30. ledna kvůli obavám z šíření koronaviru přeruší mezi Hongkongem a pevninskou Čínou dopravu na vysokorychlostní železnici a trajektové spojení. Letecká a autobusová doprava z Číny bude omezena na polovinu.

Ačkoliv odboráři tato opatření vítají, nejsou podle nich dostatečná. Požadují úplné uzavření všech vstupních bodů z Číny do Hongkongu.

Čínský koronavirus má na svědomí už nejméně 132 obětí a více než 6 000 nakažených. Podle děkana zdravotnické fakulty prestižní Hongkongské univerzity Gabriela Leunga však číslo může být třicetkrát větší, než kolik uvádějí oficiální údaje.