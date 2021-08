Vadlejch ve formě. Na mítinku Diamantové ligy v Lausanne byl lepší jen Vetter

Mítink atletické Diamantové ligy v Lausanne MUŽI:

200 m (vítr +3,2 m/s): 1. Bednarek 19,65, 2. Kerley (oba USA) 19,77, 3. Gardiner (Bah.) 20,11.

800 m: 1. Arop (Kan.) 1:44,50, 2. Korir 1:44,62, 3. Rotich (oba Keňa) 1:45,48.

3000 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 7:33,06, 2. Aregawi (Et.) 7:33,39, 3. McSweyn (Austr.) 7:35,06.

110 m př. (+ 2,9 m/s): 1. Allen (USA) 13,07, 2. Joseph (Švýc.) 13,11, 3. Martinot-Lagarde (Fr.) 13,17.

Tyč: 1. Nilsen 582, 2. Kendricks (oba USA) 582, 3. Morgunov (Rus.) 572.

Koule: 1. Crouser (USA) 22,81, 2. Walsh (N. Zél.) 22,10, 3. Mihaljevič (Chorv.) 21,37, ...7. Staněk (ČR) 21,05.

Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 88,54, 2. Vadlejch (ČR) 85,73, 3. Peters (Gren.) 84,32, ...5. Veselý (ČR) 81,19. ŽENY:

100 m (+1,7 m/s): 1. Fraserová-Pryceová 10,60, 2. Thompsonová-Herahová 10,64, 3. Jacksonová (všechny Jam.) 10,92.

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 50,40, 2. Williamsová (Barb.) 50,77, 3. Hayesová (USA) 51,06.

1500 m: 1. Gebreezibeherová (Et.) 4:02,24, 2. Hallová (Austr.) 4:02,95, 3. Norrisová (USA) 4:03,27, …10. Mäki (ČR) 4:12,57.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 53,05, 2. Littleová (USA) 53,78, 3. Ryžykovová (Ukr.) 54,32.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 198, 2. Mahučichová (Ukr.) 198, 3. McDermottová (Austr.) 195.

Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 685, 2. Sagniaová (Švéd.) 692, 3. Sawyersová (Brit.) 666.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,56, 2. Rickettsová (Jam.) 15,02, 3. Minenková (Izr.) 14,47. Další disciplíny:

Muži:

400 m: 1. London (USA) 45,17, 2. Makwala (Botsw.) 45,20, 3. Bonevacia (Niz.) 45,41.

Výška: 1. Ivaňuk (Rus.) 230, 2. McEwen (USA) 227, 3. Procenko (Ukr.) 227. Ženy:

200 m (+2,5 m/s): 1. Van Hunestijnová (Niz.) 22,78, 2. Schwabová (Něm.) 22,97, 3. Kielbasińská (Pol.) 23,08.

800 m: 1. Bakerová (Brit.) 2:00,45, 2. Hoffmannová (Švýc.) 2:01,06, 3. Hynneová (Nor.) 2:01,17.

Pozn.: O pořadí v některých technických disciplínách rozhodoval výkon ve finálové sérii.