Diamantová liga v Lausanne: pokus o světový rekord i čtyři Češi na startu

K jednomu z mnoha vrcholů letošního devátého „diamantového“ mítinku by měla patřit zejména ženská stovka, která slibuje další útok na světový rekord. V sobotu v americkém Eugene se k němu trojnásobná olympijská vítězka z Tokia Elaine Thompsonová-Herahová z Jamajky přiblížila časem 10,54 na pět setin.

„Když bude perfektní den a perfektní počasí, pokusím se o to. Mám na to a možné je všechno,“ řekla Thompsonová-Herahová na tiskové konferenci. Na startu opět budou i její krajanky Shelly-Ann Fraserová-Pryceová a Shericka Jacksonová, které na OH i v Eugene zkompletovaly stupně vítězů.

V oštěpařském sektoru nebude kvůli nemoci na startu olympijský šampion Níradž Čopra z Indie. V souboji s českým duem bude usilovat o nápravu dobrého jména Vetter, který na OH coby hlavní favorit vyhořel a skončil devátý. Německý exmistr světa je stále jediným oštěpařem, který v sezoně překonal 90 metrů. Tabulky vede výkonem 96,29 a za uznávanou hranici letos poslal oštěp v dalších šesti závodech, naposledy ale už v červnu.

Po neúspěchu v Tokiu, kde zapsal s převahou nejhorší výkon v sezoně (82,52) a utrpěl jedinou porážku, se na vítěznou vlnu vrátil doma v Offenburgu výkonem 86,17. Také stříbrný olympionik Vadlejch, který se na OH naopak vypjal k letošnímu maximum 86,67, si po Tokiu připsal domácí výhru. V Ústí nad Orlicí hodil 84,28, bronzový oštěpař z Tokia Veselý tam skončil druhý výkonem 83,25.

Hlavní program s celkem 14 „diamantovými“ disciplínami začne ve Švýcarsku v 19:25.

Staněk, který na OH vypadl v kvalifikaci, bude ve špičkové konkurenci usilovat o další zlepšení letošního venkovního maxima, které naposledy při extralize stanovil vrhem dlouhým 21,53. Na startu bude šest z osmi finalistů z Tokia včetně všech medailistů v čele s Crouserem, jenž letos vytvořil světový rekord (23,37) a už čtyřikrát překonal hranici 23 metrů, naposledy v Eugene (23,15).

Třináctá žena z olympiády Mäki se naproti tomu s medailistkami z Tokia neutká. Ve čtrnáctičlenné startovní listině je nejlepší z olympijského finále až čtvrtá Freweneyni Gebreezibeherová z Etiopie.

Na startu v Lausanne bude ze zlatých medailistů z Tokia například také norská superstar Karsten Warholm, který poběží hladkou čtvrtku místo překážkové, a venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová, jež stejně jako Warholm ovládla olympijské finále ve světovém rekordu.

Diváci, kterých se očekává přes 12 tisíc, se mohou těšit třeba i na švédského fenoména skoku o tyči Armanda Duplantise či kompletní trio medailistek z olympijského závodu výškařek s šampionkou Marií Lasickeneovou z Ruska.