Desetibojařský talent Doubek. Mladý šampion září víc než Šebrle a Dvořák

O propastný rozdíl předstihl i slavné krajany. Dvořák, trojnásobný mistr světa mezi dospělými, v jeho věku zvládl 7 748 bodů, olympijský šampion Šebrle zaznamenal ještě o 600 bodů méně.

„Roman Šebrle mi po závodě gratuloval, toho si moc vážím,“ prozradil Doubek. „Je skvělé, když mě srovnávají s takovými jmény. Je pro mě čest, že můžu reprezentovat Česko v desetiboji, ve kterém máme takovou tradici.“

Mladý závodník z Jablonce nad Nisou se rázně přihlásil o to, aby se stal jejím úspěšným pokračovatelem. V seniorské kategorii se sice bude muset sžít s těžším náčiním či vyššími překážkami, nové výzvy ale vyhlíží odhodlaně.

„Myslím, že se s tím srovnám v pohodě a do dvou let to pro mě nebude rozdíl. Pak budu házet a vrhat stejně jako v juniorské kategorii.“

Jak umí být přechod mezi dospělé svízelný, ukazuje případ Jiřího Sýkory, taktéž juniorského světového šampiona. Vítěz z Eugene 2014 se skoku dosud plně nepřizpůsobil, na nedávných olympijských hrách v Tokiu obsadil 17. pozici.

Lákají jej americké univerzity

Také proto Doubek pečlivě rozmýšlí, jakou cestou se vydá. Kvůli možným lepším podmínkám zvažuje i studium na univerzitě ve Spojených státech.

„Teď ještě nedokážu říct, co je pro mě priorita,“ přemítá nadějný desetibojař. „V září půjdu teprve do čtvrťáku, ale některé univerzity už se ozvaly. Na rozhodování mám půl roku.“

František Doubek v koulařském sektoru v desetiboji na juniorském MS v Nairobi.

Za nabídky vděčí tomu, že mezi vrstevníky vyniká nejen bodovým ziskem, ale i osvalenou postavou. Na pažích se mu rýsují mohutné bicepsy, které spíše než častým pobytem v posilovně získal geneticky od otce kulturisty.

Pod vedením trenéra Miroslava Ruckého, bývalého desetibojaře, se mu daří tyto předpoklady využívat i do rychlosti a techniky. „Bez rychlosti by to nešlo, ta je v desetiboji nejdůležitější,“ přikyvuje Doubek.

Královská disciplína

S atletikou začínal v Nové Pace a zběhl k ní od fotbalu, z něhož jej vyřadilo bolavé zranění, kvůli kterému nemohl kopat do míče. Nejprve zamýšlel jen házet oštěpem, až setkání s Ruckým v Jilemnici, kde navštěvoval gymnázium, jej zviklalo.

„Všestrannost mi začala jít,“ vzpomíná Doubek. „Jsem za to rád, protože desetiboj je královská disciplína.“

Přesto v sobě nezapře, že začínal s oštěpem. Právě v této disciplíně rozhodl o svém triumfu na šampionátu v Nairobi. Do té doby vedoucímu Belgičanovi Hauttekeeteovi v něm nadělil bezmála 13 metrů a sesadil jej z první pozice.

„Hodil jsem 64 metrů a vylepšil si osobák o dva metry. Takže vím, že příští rok klidně můžu dát 70.“

Což bude potřebovat k tomu, aby legendární krajany předstihl i v seniorské kategorii. „Český rekord Romana Šebrleho 9 026 je neskutečný, ale udělám všechno pro to, abych se mu co nejvíc přiblížil.“