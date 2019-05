Každý kout stadionu bude zajímavý, tvrdí manažer Zlaté tretry Juck

„K této disciplíně jsme se vrátili, protože Česko má světovou výškařku Michaelu Hrubou a také proto, že s Marijí Lasickeneovou, která je nejlepší na světě, máme dobré vztahy,“ uvedl Alfonz Juck. „Věříme, že se diváci po osmi letech dočkají dvoumetrového ženského skoku.“

Podařilo se vám mimo jiné získat také pět mistrů Evropy z březnového šampionátu v Glasgow. Nakolik byla jednání náročná?

Mezi nimi jsou dva polští závodníci a ti jezdí do Ostravy rádi. Přijíždějí sem i polští fanoušci a možná jich bude ještě více, když účast slíbili koulař Michal Haratyk a tyčkař Pawel Wojciechowski. Oba navíc mají dobré vzpomínky na Tretru, protože Haratyk tady hodil polský rekord, který stále platí, a Wojciechowski loni zvítězil. Navíc se v tyči utká se s Lavilleniem, což by mohl být jeden ze skokanských vrcholů mítinku.

Mezi šampiony je i Nor Karsten Warholm, který poběží hladkou čtyřstovku, že?

Bude to výjimečný běh, jelikož pro něj, pro mistra světa na čtyři sta metrů překážek, to bude jediná hladká čtyřstovka v sezoně. Nejlepší čas má zatím 44,87 vteřiny, ale netají se snahou útočit na Schönlebeho evropský rekord 44,33 vteřiny z roku 1987. Před Tretrou ho čekají dva ostré překážkářské starty ve Stockholmu a Oslu na Diamantové lize.

Ruská výškařka Marija Lasickeneová Norský sprinter Karsten Warholm

Dalším z halových mistrů Evropy je slovenský sprinter Ján Volko. Měl by právě on přilákat více diváků ze sousedního Slovenska?

Může to tak být, ale věřím, že i ti skalní z Ostravy a okolí si zakoupí dostatečný počet lístků, abychom měli stadion zaplněný a byla na něm ta tradiční skvělá ostravská atmosféra, na kterou vzpomínají atleti na celém světě počínaje Usainem Boltem.

Právě na něj v minulosti chodilo nejvíc diváků. Co byste jim vzkázal?

Aby přišli, protože v každém koutu stadionu něco uvidí. Uvidí kouli na startu třístovky, tyčku na protilehlém oválu, výšku v cílové rovince a samozřejmě všechny běhy. Dálku pod hlavní tribunou. Opravdu se mají nač těšit. Z každého místa uvidí něco výjimečného, dovolím si říct světového.

Dvoustovku mají běžet Volko, Maslák, Gardiner, což nejsou specialisté na tuto trať. To je záměr?

Jednáme i s dalšími sprintery. Záměr to však není. A třeba z Gardinera možná jednou dvoustovkař bude. Chce běhat časy hluboko pod dvacet vteřin. Maslák má na tuto letní sezonu plán, že se bude dvoustovce více věnovat. A třeba Volko se cítí být spíše dvoustovkařem než stovkařem. Ale startovní listinu doplníme, aby byla ještě zajímavější.