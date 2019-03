Na Zlaté tretře se představí čerství haloví mistři Evropy

Jak náročné bylo přilákat šampiony? „Polští závodníci jezdí do Ostravy rádi,“ uvedl sportovní manažer Tretry Alfonz Juck. „Za nimi navíc jezdí i jejich příznivci a možná jich nyní přibude více. Vždyť Poláci byli v Glasgow nejúspěšnější výpravou.“

Juck připomněl, že jak Haratyk, tak Wojciechowski mají na Zlatou tretru ty nejlepší vzpomínky. „Haratyk tady loni hodil stále platný polský koulařský rekord 22,08 metru a Wojciechowski zde loni zvítězil. A utká se s Lavilleniem, což by mohl být jeden ze skokanských vrcholů Tretry.“

Michal Haratyk Miltiádis Tentóglu Pawel Wojciechowski

Francouz Renaud Lavillenie mítink vyhrál už čtyřikrát. A drží jeho rekord výkonem 592 centimetrů. „Dorazí i nadějný Řek Emmanouil Karalis, takže tyčkaři by Lavillenieho výkon mohli atakovat,“ upozornil Juck.

Ján Volko přijede coby evropský šampion na 60 metrů. „Jako každý rok se do Ostravy těším,“ uvedl a připomněl, že při svém prvním startu zaběhl slovenský rekord na 100 metrů.

Tentokrát by měl běžet dvoustovku. Jeho soupeři budou mimo jiné Pavel Maslák a Steven Gardiner z Baham. „S Pavlem jsme se už několikrát utkali v české extralize. Doufám, že ho porazím,“ řekl Volko. „Za Gardinera hovoří jeho osobní rekord (19,78 vteřiny). To jen ukazuje, jaká kvalita přijede. Jeho čas je pro mě daleko, ale budu se snažit, co nejvíce se mu přiblížit.“

Volko přiznal, že by ho nenapadlo, že by jednou coby Slovák mohl konkurovat evropským a světovým sprinterům. „Ale příprava se mi v minulých letech dařila a časy nasvědčují, že se to daří,“ podotkl.

Novou evropskou halovou šampionkou je rovněž ruská výškařka Marija Lasickeneová, rozená Kučinová, jejíž start pořadatelé potvrdili už dříve.

Výška se do programu mítinku vrací po osmi letech. Tehdy to byl čistě česko-slovenský souboj, který vyhrála vítkovická Romana Dubnová výkonem 182 centimetrů.

Česká výškařka Michaela Hrubá v kvalifikaci halového ME v Glasgow

Nejlepší česká výškařka Michaela Hrubá byla před osmi lety žačka. „Doufám, že předvedeme nějaký super souboj,“ řekla Hrubá, která minulý víkend v Glasgow skončila šestá, když zvládla své letošní maximum 194 centimetrů. „Je to největší mítink v České republice, takže jsme si s trenérem přáli, aby to vyšlo a výška se sem vrátila. Jsem ráda, že se to povedlo zrovna nyní, kdy i moje forma, doufejme, poroste.“

Její trenér Michal Pogány podotkl, že je na Zlatou tretru hrdý. „Moc dobře mi dělá u srdce, když na ni ve světě slyším samou chválu,“ prohlásil. „Věřím, že Míša podá kvalitní výkon.“