Být tlustý je normální, říká nahá zpěvačka Lizzo a propaguje sebelásku

„Brzy oslavím 33. narozeniny. Chci je oslavit mimo jiné i touto needitovanou selfie fotografií pro vás. Běžně bych si na obrázku upravila v nějakém programu břicho a vyhladila pleť. Ale lidi, chci vám ukázat naprostou přirozenost,“ napsala Lizzo ke své nahé fotografii, kterou sdílela v rámci své spolupráce na projektu #DoveSelfEsteem.

„Pojďme být všichni víc opravdoví. Rozpoutejme diskuzi o standardech krásy i sebelásce a pomozme obrátit negativní dopady sociálních médií v pozitivní,“ vyzvala zpěvačka, jejíž snímek získal přes dva miliony lajků.

„Budu dál žít a přežívat v tomto těle. A budu šťastná a budu si užívat život. Potřebuji najít cestu k tomu, abych se měla ráda se vším všudy taková, jaká jsem. Dlouhou dobu to tak totiž nebylo,“ přiznala Melissa Viviane Jeffersonová, známá jako Lizzo, pro magazín People.



„Většina lidí je přesvědčena a učena tomu, že místo takzvané body positivity, tedy pozitivnímu přístupu k tělu nehledě na jeho konfekční velikost, podporují automaticky body negativitu. Je to nebezpečné a zneklidňující,“ myslí si zpěvačka.



„Všemu, co říkám o svém těle věřím. Ale abychom tuto důležitou konverzaci posunuli dopředu, je třeba to normalizovat,“ říká Lizzo s tím, že pojem body positivity je dnes vysoce komercializovaný, čímž úplně ztratil prvotní význam.



„Původně byl určen holkám s velkými zadky, striemi, povislými břichy, stehny, mezi kterými není několikacentimetrová mezera... Zkrátka všem normálním ženám, které nenosí velikost S,“ popisuje a dodává, že morbidní obezita podle ní není něco, co spadá pod tento termín. „Obezita není něco, co se dá zařadit do kolonky body positivity. Být tlustý není cool. Být tlustý je normální,“ myslí si Lizzo.

Její názor nesdílí mnoho lékařů i odborníků. Známá osobní trenérka celebrit Jillian Michaelsová se již v minulosti několikrát veřejně ptala, proč by ostatní měli oslavovat právě tělo této zpěvačky.

„Proč bychom měli říkat, jak je její postava skvělá? Záleží na tom snad? Neměli bychom velebit spíše muziku, kterou dělá? Neopěvujme prosím obezitu. Všechno totiž přestane být skvělé, až dostane cukrovku. Její muziku miluji. Ale nebudu proto říkat, že jsem moc ráda, že je obézní,“ řekla Michaelsová v jednom z rozhovorů.

„Několikrát jsem řekla, že jsme všichni krásní, máme svou hodnotu a zasloužíme si, aby se k nám lidé chovali s respektem. Také se ale snažím upozorňovat stále dokola na to, že obezita s sebou přináší velké zdravotní problémy. Jmenuji namátkou vyšší riziko selhání srdce, cukrovky či rakoviny,“ napsala později trenérka na sociálních sítích.

VIDEO: Lizzo - Truth Hurts: