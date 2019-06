Johnny Rašilov, Brad Dlouhý, George Kanyza. Jejich hlas má známou tvář

JIŘÍ ŠTĚPNIČKA / HARRISON FORD

Je to už pár let, kdy v rádiu namlouval jakousi reklamu. Studio bylo oddělené od zvukařské kabiny, takže na sebe se zvukařem neviděli. „A u toho zvukaře stál důležitý člověk z Ameriky, který přijel na kontrolu,“ vzpomíná Jiří Štěpnička. Jakmile začal mluvit, Američan zbystřil. „Ježíši Kriste, kdo to je? Ten má hlas jako Harrison Ford!“ prohlásil. Zvukař se na něj podíval a řekl: „To nic není. Počkejte, až přijde.“

Když se hledal český hlas pro slavného Indianu Jonese, přišel Štěpnička na konkurz. „A pak už mi zbyl,“ usměje se. Mají podobnou vizáž i stejně hluboký hlas. „Obdivuju na něm, jak je fyzicky zdatný. Ale ze všeho nejvíc se mi líbí, že je truhlář. Když má náladu, vyrábí kolegům v Hollywoodu intarzovaný nábytek. To mě fascinuje, protože kutilství a uměleckou práci mám rád taky. Ostatně tatínek byl výtvarník a já sám mám cenu z mezinárodní soutěže dětské kresby,“ řekl.

Za ty roky si na Forda zvykl. Když se ho někdo zeptá, jestli je jeho dabování těžké, odpovídá výrokem Luďka Munzara. Toho se kdysi podobně ptali na Paula Newmana a Munzar reagoval takto: „Dělá se mi velmi jednoduše. Už si s ním tak rozumím, že dopředu vím, co udělá.“ Jistý přítomný režisér nevěřil: „Dobře, já vám teď pustím kousek, který jste ještě neviděl. A vy mi řeknete, co bude dál.“ Munzar se podíval na pár záběrů a řekl: „To je snadné. Teď půjde k oknu, otevře ho, obrátí se do profilu a řekne tuhle větu.“ Režisér byl v šoku, protože to tak opravdu bylo.

„A já to mám s Fordem podobně. Taky už vím, co udělá. Myšlení mám po tolika letech stejné jako on,“ říká Štěpnička s tím, že označení dabér neuznává. „Je to přece herectví,“ namítá a přidává další historku. „Obdivoval mě za to i Jiří Sovák, se kterým jsem měl v divadle společnou šatnu. Jednou ke mně přišel a povídá: Ty vole, jak to děláš, já to neumím. Což byla opravdu poklona, protože Sovák ještě točil filmy, ke kterým se dialogy namlouvaly až později ve studiu.“