V Dejvickém divadle nebere ohled nikdo na nikoho, žertuje Martha Issová

Zatímco herečka Martha Issová pilně trénuje, aby už v dubnu mohla přesvědčivě ztvárnit v novém filmu oštěpařku Danu Zátopkovou, na televizní obrazovky přichází nový seriálový počin jejího kmenového Dejvického divadla. V něm si pod vedením režiséra Miroslava Krobota zahraje, stejně jako ostatní členové dejvického ansámblu, sama sebe.

Nabídku hrát v seriálu Zkáza Dejvického divadla asi Miroslavu Krobotovi odmítnout ani nešlo, že?

Kdepak, my se Mirka Krobota všichni bojíme, takže jemu nejde říct ne nikdy. Možnost volby nebyla, s Krobotem nikdy neexistuje.

Natáčení probíhalo, když jste byla v šestinedělí s druhou dcerkou. Jak se vám dařilo obojí skloubit?

To jde poměrně snadno. Se staršími dětmi je to vlastně mnohem komplikovanější. Domluvila jsem se dopředu s mojí kamarádkou a ta se mnou byla na natáčení. Vlastně těch kamarádek bylo víc, jen mimino bylo pořád stejné. Produkce s nimi komunikovala, holky byly vždy někde poblíž, a když přišel signál „kojba“, tak se přerušilo natáčení a šla jsem kojit.

Berou vůbec kolegové ohled na herečku, která si během práce plní i mateřské povinnosti?

V Dejvickém divadle nebere ohled nikdo na nikoho. (smích)

Bylo to s prvním dítětem podobné? Také jste byla zároveň v takovém pracovním zápřahu?

To je na tom srandovní, že dva televizní projekty spojené s Dejvickým divadlem, což je Čtvrtá hvězda a Zkáza Dejvického divadla, se sešly do mého mateřství. Čtvrtá hvězda byla první práce, kterou jsem absolvovala po porodu Františky. U Zkázy to bylo téměř z porodnice na plac s Emilkou.

Ve spolupráci s Českou televizí vznikl loni ještě jeden mimořádný projekt a tím je snímek o důlním neštěstí Dukla 61, který se dostal do nominací na Českého lva za televizní tvorbu. Vaše proměna ve tvrdou čtyřnásobnou matku a manželku havíře byla neskutečně přesvědčivá.

Víte, čím větší transformace, tím radostnější práce to je. Takže ačkoli ten příběh byl temný a smutný a jeho okolnosti samozřejmě nejsou šťastné, tak pro mě pracovně to byl jeden z nejradostnějších zážitků, které vůbec ve svém životě mám. Třeba v Americe je taková tradice, že když herci dostávají velké role, většinou jsou to postavy proti jejich typu. Zatímco u nás se obsazuje hodně takzvaně po srsti. Moje obsazení v Dukle se tomuhle českému principu dost vymyká. Už jsem to řekla několikrát, ale myslím, že tuhle roli jsem skutečně dostala jen proto, že spím s režisérem, protože věřím, že tenhle typ postavy by mi asi nikdo jiný nesvěřil.

Byla jsem strašně šťastná, že to David udělal, protože tohle je přesně ten důvod, proč mám herectví ráda, že si zkrátka zahraji na někoho úplně jiného. Miluju to a šíleně mě to baví. Tohle pro mě byla čistá radost.

Která z vašich filmových a televizních rolí pro vás byla nejnáročnější? Mám na mysli po realizační, tedy například i fyzické stránce.

Po fyzické stránce si myslím, že pro mě byl největší záhul pohádka Sedmero krkavců. To byla skutečně fyzicky nejnáročnější práce, ale nejvíc mi dá zabrat, když pracuji na něčem, čemu nerozumím, s člověkem, se kterým mě nebaví dělat. To se člověku samozřejmě občas stává. Ale musím říct, že čím jsem starší, tím víc se snažím tyhle věci eliminovat, protože vím, jak je životní čas důležitý a že z takové práce vzniknou nepříjemné chvíle, které nemají smysl. Zaplať pánbůh se mi strašně dlouho nic takového nestalo.

Potřebujete po složitějších rolích nasadit klidový režim a dopřát si určitou duševní hygienu na pročištění mysli?

Té se já musím věnovat neustále, to nemám nijak spojené s rolemi. Moje zaručená psychohygiena je sport, meditace, jóga.

Martha Issová Narodila se 22. března 1981 v Praze. Její matkou je herečka Lenka Termerová a otcem Syřan Moris Issa, jenž je režisérem. Sestřenicí Marthy je herečka Klára Issová.



V divadlech (Na Fidlovačce, Dejvické) začala působit na přelomu tisíciletí. Z obrazovek je známá z poslední doby především díky pohádce Sedmero krkavců a televizní filmové minisérii Dukla 61.

Objevuje se i v seriálech jako Čtvrtá hvězda, Hop nebo trop, Helena nebo nyní ve Zkáze Dejvického divadla.

A co běhání? To je dnes velmi populární.

Jsem vyloženě sportovní typ a mám ráda sport, ale nejsem vytrvalostní běžec. Cvičení mi ovšem vůbec nevadí. Teď právě připravujeme film Zátopek, který bude točit zase můj partner David Ondříček a je to vlastně první projekt, o kterém jsme spolu kdy hovořili. Tehdy se na něj ale nepodařilo sehnat peníze, a tak se odsunul. Teď konečně přichází ta chvíle, kdy by se měl začít točit a já se připravuju na roli Dany Zátopkové, takže trénuju momentálně hod oštěpem.

Jak vám to jde?

Dobře. Docela dlouho, od šesti do čtrnácti let, jsem také aktivně hrávala tenis. Atletické disciplíny byly vždycky můj kámoš, takže je pro mě radost, že se teď můžu věnovat něčemu, s čím bych se za normálních okolností už nepotkala. Právě Dana Zátopková řekla, že sport očišťuje duši, a je to svatá pravda.

Hrát reálnou a navíc žijící osobnost musí být pro herce oříšek. Jak k této postavě hledáte klíč? Měly jste možnost se setkat?

Ano, setkaly jsme se. Paní Zátopková je sice už starší paní, ale je stále v neuvěřitelné formě, jak fyzicky, tak psychicky a mentálně. Naštěstí je k dispozici také poměrně dost literatury, která ovšem ne vždy vzájemně spolu souhlasí. Já ale hlavně nechci sama sebe zaklít do toho, abych nějakým způsobem otrocky plnila předobraz skutečné Dany Zátopkové. Je to zkrátka vidění tvůrců Emila a Dany Zátopkových a celého jejich příběhu. Je to pořád dramatický tvar. Samozřejmě čtu různé historické materiály, knihu rozhovorů s nimi a pouštěla jsem si dokumenty, ale ve výsledku si myslím, že to bude stejně Dana Zátopková, kterou vytvoříme my.

Co teď na tomto projektu vnímáte jako nejtěžší?

Myslím, že to bude právě tohle. Vyhnout se určitému strachu a úctě, která leckdy může být svazující.

Herci Dejvického divadla ve zkáze i Za oponou V šestidílném komediálním seriálu České televize Zkáza Dejvického divadla se představí prakticky celý ansámbl Dejvického divadla. Režie se chopil Miroslav Krobot, který s nadsázkou tvrdí, že vše v seriálu je skutečné. Ovšem drobné rozdíly by se jistě našly. „V civilu nenosím sako,“ vysvětluje stručně, čím se liší jeho seriálové já od toho reálného. Diváci podle něj uvidí v televizi skutečné zákulisí divadla. Herec Václav Neužil si před kamerou sice také zahrál sám sebe, ale klidně by se zhostil i jiné výzvy.„S Jardou Pleslem si rádi hrajeme na naše kolegyně z dámské šatny. Já často sahám po Kláře Melíškové nebo Lence Krobotové. Zaprvé by bylo lákavé zahrát si ženu a za druhé v jejich civilních reakcích je velká plocha pro parodii, ale i zkratku. Jsou to prostě herečky,“ říká. Zkáza Dejvického divadla Za oponou Někteří herci Dejvického divadla v čele s Hynkem Čermákem se sešli ještě u dalšího komediálního projektu z prostředí divadelního zákulisí. V seriálu portálu iDNES KINO s názvem Za oponou, který má premiéru 17. března, se Čermák po boku Jaroslava Plesla, Simony Babčákové nebo Lenky Krobotové představí jako nově nastupující ředitel jednoho zapadlého pražského divadla.

