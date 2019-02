Jak si Martha Issová zkusila pštrosa a vyrazila na barevné králíky

Právě začíná únorové vydání představení White Rabbit Red Rabbit, jež holešovická scéna od ledna uvádí každý měsíc. „Šíleně jsem se na to těšila. Mám ráda tato dobrodružství, kdy vůbec nevím, kam mne to zavede. A to se moc často člověku nestává, že by šel hrát představení, o kterém neví vůbec nic a vůbec netuší, co ho čeká,“ přibližuje své zážitky těsně po konci úterního večera herečka.



White Rabbit Red Rabbit (v překladu bílý a červený králík) totiž představuje speciální koncept, kdy herec předstupuje na pódium zcela nepřipraven, obsah obálky a děj hry jsou mu přísně utajené.

Autorem kusu, který si i díky úspěchu na divadelním festivalu Fringe v Edinburghu postupně získal popularitu po celém světě, je Íránec Nassim Soleimanpour. Ten, protože se vyhnul povinné vojenské službě, nesměl vycestovat ze země, a tak v roce 2010 napsal hru, jež po světě cestuje za něj. Její obsah prozradit nemůžeme, aby diváky i herce čekalo i příště potřebné překvapení.

„Jsem velká milovnice Marjane Satrapi, Persepolis a všech jejích komiksů. A tak nějak intuitivně jsem tušila, že mě to bude bavit a že to bude z tohoto ranku,“ přibližuje Issová. „Přes tátu znám arabský svět a vím, že když se v této oblasti urodí někdo takto nadaný, většinou bývá opravdu dobrý. Mám revoltující blízkovýchodní hlas hrozně ráda,“ dodává.

Sílu večeru dodává fakt, že jedna z židlí musí zůstat volná, zarezervovanou ji má totiž sám autor a symbolicky se tak účastní každého uvedení.

Společný zážitek

„Instrukce jsou: nic si nezjišťovat, po ničem nepátrat, nic nevědět,“ upozorňuje Issová. Jen jednu jedinou scénku si mohla připravit, a to imitaci pštrosa. Issová se prý tajemné výzvy nebála. „Měla jsem takovou těšící trému. Byla jsem zvědavá, co tam spolu s diváky zažijeme,“ vypráví nadšeně a dodává, že z publika, které má na výsledku večera taktéž svůj podíl, cítila velkou otevřenost.

Koncept White Rabbit Red Rabbit se už před časem objevil v pražském Paláci Akropolis, před diváky zde postupně předstoupili Lenka Dusilová, Miroslav Petříček či třeba Halka Třešňáková. První představení na Jatkách patřilo Jiřímu Macháčkovi, po Issové se představí Aňa Geislerová, Petr Čtvrtníček, Vojtěch Dyk i Jiří Bartoška.