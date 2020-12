Lizzo vyzývá k sebelásce. Neopěvujme morbidní obezitu, reagují odborníci

„Jsem nadšená, že trend body positivity, tedy krásy, která má tolik podob, kolik existuje různých lidských forem, je dnes již tak daleko. Jsem opravdu moc pyšná na všechny velké holky, které se toho nebojí,“ napsala Lizzo k fotografiím, na kterých je v bílém spodním prádle.

„Mé tělo se mění, ale stále si ho budu vážit a užívat si pohled na něj ze všech možných úhlů,“ dodala zpěvačka, která má o sobě vysoké mínění a se svým vzhledem je naprosto spokojená. „Když se svléknu, jsem prostě sexy a ne statečná, řekla v minulosti v jednom z rozhovorů.

Zpěvačka také vyzvala své sledující, aby podpořili ostatní lidi nosící plus size velikosti. „Žijeme v době internetu. Pokud vidíte někoho, kdo se vám líbí, napište mu to do komentářů a podpořte ho. Stejným způsobem jsem objevila svou krásu i já,“ vysvětluje.



Držitelka tří cen Grammy je už od roku 2016 pod palbou kritiky mnoha výživových poradců, lékařů i trenérů. „Proč bychom měli říkat, jak je její tělo skvělé? Záleží na tom snad? Neměli bychom velebit spíše muziku, kterou dělá? Neopěvujme morbidní obezitu. Všechno to totiž přestane být skvělé, až dostane cukrovku. Její muziku miluju. Ale nebudu proto říkat, že jsem moc ráda, že je obézní,“ řekla známá osobní trenérka celebrit Jillian Michaelsová (45).

„Obezita s sebou přináší velké zdravotní problémy. Jmenuji namátkou vyšší riziko selhání srdce, cukrovky či rakoviny,“ dodala trenérka.



Zpěvačka Lizzo se letos neodhalila poprvé a nejspíš ani naposled. Hvězda americké hudební scény poděkovala sledujícím na Instagramu svléknutím se do naha již v den zahájení prezidentských voleb. S polovinou těla oděnou do americké vlajky, se zamyslela nad současnou politickou scénou a vyzvala své příznivce, ať jdou volit.