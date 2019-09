Když se svléknu, jsem prostě sexy, a ne statečná, říká raperka Lizzo

„Kdybyste viděli na plakátě třeba herečku Anne Hathaway v plavkách, taky byste neříkali, jak je statečná. Brali byste to jako normální věc, protože je hubená a hubení lidé se ukazují v plavkách v každém časopise,“ svěřila se Lizzo pro magazín People.

Lidé se na ni prý dívají jako na statečnou ženu, která měla odvahu na to, aby se se svými kily svlékla před lidmi na veřejnosti a šla v plavkách na pláž.

„Ne, nejsem statečná. Jsem to já, jsem prostě jen sexy,“ myslí si. Vadí jí, že o hubených ženách toto nikdo neřekne a bere se to jako normální věc, zatímco u boubelek se to zveličuje. „Na ženy se používá dvojí metr a to se mi nelíbí,“ sdělila.

„Nelíbí se mi, když si lidé myslí, že je pro mě těžké mít se ráda. Já se prostě mám ráda, není na tom nic těžkého ani divného. Díky bohu za to, že máme internet a nemusíme vidět jen štíhlé holky v magazínech. Stačí zadat boubelka a najdete ženy, které jsou stejně krásné jako vy. I já jsem to několikrát udělala a našla krásu sama v sobě,“ rozčilovala se Lizzo, která by ráda změnila pohled lidí na ženy, které nevypadají jako klasické modelky z časopisů.

Lizzo si myslí, že by měly mít ženy stejné šance na úspěch. Narážela tak i na to, že se diskriminují mimo jiné i ženy malého vzrůstu. Mají menší šanci prorazit v modelingu stejně jako ty obézní.