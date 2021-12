Praktické tipy, jak nejen o svátcích ohromit dokonalou roládou

Chcete návštěvu nebo své blízké potěšit vynikající roládou? Na první pohled na tom není nic složitého. Navíc všechny suroviny máte pravděpodobně doma, tak proč se do toho nepustit. Pak se ale něco pokazí a nejedna hospodyňka spláče nad výdělkem.

Co jsou nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat? Začněme těstem. Logicky musí být vláčné, protože suché by se okamžitě potrhalo. Naštěstí úplně stačí přidat polévkovou lžíci oleje a je po starostech. Také se pokuste těsto udělat co nejméně porézní. Čím větší bubliny v něm budou, tím víc hrozí potrhání.

Jakmile máte upečeno, je zapotřebí korpus ještě zatepla aspoň částečně zarolovat. Nejprve sloupněte pečičí papír a plát těsta položte na nový. Rolujte pak i s ním. Zabráníte tak slepení.

Když máte plát srolovaný, zajistěte ho proti samovolnému rozmotání a nechte zcela vychladout. Poté plát rozmotejte a začněte plnit.

Výborné jsou třeba šlehačkové náplně, ale zvláště začátečníci budou mít velké problémy, aby jim z rolády nevytekly. Dobrou volbou jsou různé našlehané máslové krémy anebo méně tučné varianty s tvarohem. Do něj v případě potřeby můžete přidat želatinu. Budete tak mít jistotu, že se náplň nehne ani o milimetr.

A pak už zbývá jen finální dozdobení. Pokud nebudete dávat na roládu polevu, stačí ji posypat moučkovým cukrem. Použít lze ale i ztuženou šlehačku a drobnější ovoce jako například maliny nebo kousky jahod.

Pokud se vám dílo napoprvé nepovede, nezoufejte. Chce to jen trochu praxe a časem budete dělat ty nejlepší rolády v okolí.