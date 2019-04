Žirafí kluk z pražské ZOO dostal jméno Matyáš

Žirafí sameček se narodil 13. února nejstarší samici pražského stáda Elišce. Zpočátku měl problémy se zadními končetinami, ale díky péči veterinářů a chovatelů se jej velmi rychle podařilo zrehabilitovat. Nyní dvouměsíční mládě měří asi dva metry, během prvního roku života ale svou výšku zdvojnásobí.

Jméno samečka slavnostně odhalili jeho kmotři, herec Pavel Šimčík a rychlostní kanoista Josef Dostál, za přítomnosti ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka.

„Nejvyšší český herec Pavel Šimčík, který podle svých slov měří 204 cm, se nejvíce těšil na to, až si se svým kmotřencem, dvoumetrovým žirafákem ,pomlčí z očí do očí’,“ uvedla zoo.

Josef Dostál svému kmotřenci popřál, aby „u nás vydržel co nejdéle, než se přesune do jiné zoo, a také kila navíc, aby se více podobal svým kmotrům“. Pavel Šimčík pak Matyášovi připil na to, aby měl kolem sebe spoustu laskavých lidí a nezlobila ho sestra Nela.

Právě s ní nyní tráví hodně času. „Matyáš se krásně sžil s o něco starší samičkou Nelou, s níž má společného otce Johana. Po týdnech, kdy byl denní režim mláďat hlavně v režii jejich matek, nyní tráví Nela a Matyáš stále více času spolu,“ uvedla ZOO.

Jméno žirafímu samečkovi vybrali chovatelé z kalendáře podle zavedeného pravidla, kdy hledají nejen v týdnu, ve kterém se žirafa narodila, ale také v týdnu předcházejícím a následujícím. Oba kmotři, kteří jméno slavnostně vyhlásili, obdrželi pamětní listinu.

Žirafy severní núbijské, dříve nazývané Rothschildovy, jsou nejvyšší žijící živočichové, samci běžně měří přes pět metrů. Patří mezi nejvíce ohrožený poddruh. V přírodě žijí v oblasti Ugandy a v Keni. Jejich počty se zde odhadují pouze na něco málo přes tisíc zvířat.

Historie chovu žiraf v pražské zoo sahá do roku 1954, kdy mohli návštěvníci vidět samici žirafy masajské Lenku. Poté se v zoo vystřídalo několik dalších poddruhů, od roku 1970 se v Troji chovají žirafy severní núbijské. Zdejší stádo využívá v pavilonu Africký dům prostorné vnitřní ubikace, několikahektarový výběh i slunné dvorky pro zimní období.