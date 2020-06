Muzeum vystavuje státní symboly, Babiše při zahájení vypískal hlouček odpůrců

Návštěvníci výstavy Symboly se dozvědí, že tradice českých státních symbolů sahá hluboko do středověku. Dnes používané státní symboly pak vycházejí z tradic Československé republiky, založené v roce 1918.

Na výstavě Symboly je stovka exponátů, některé z nich ukazují, jak státní symbolika proniká do každodenního života. K vidění jsou i nejvyšší vyznamenání ČR Řády Bílého lva a Řád Tomáše Garrigua Masaryka, replika hraničního sloupu nebo závěs z královské lóže Národního divadla, který se používal při návštěvách císaře Františka Josefa I., Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Emila Háchy.

Nechybí ani autograf písně Kde domov můj z roku 1834 nebo gobelín se státním znakem, který byl užíván v době první republiky jako výzdoba stěn Senátu v Praze na Malé Straně.



Premiér ve svém proslovu k zahájení výstavy řekl, že si myslí že je fajn, že se vracíme do normálního života. „Myslím si, že bychom naše symboly mohli používat více. Ve Spojených státech jsem viděll, že mají všude v kancelářích americkou vlajku,“ poznamenal premiér v proslovu k zahájení výstavy.

Národní muzeum uspořádalo tuto výstavu mimo jiné jako připomínku toho, jak významnou roli měly státní symboly v českých dějinách, a to jak v dobách klidných a slavnostních, tak i v dobách nelehkých.

Sluneční králové, oslava české egyptologie, čeká

Premiér si také prohlédl prostory, ve kterých se připravuje dlouho chystaná egyptologická výstava Sluneční králové s mnoha zahraničními zápůjčkami. Měla začít už 30. června, zpozdila ji však koronavirová krize nejen v Česku, ale i v Egyptě, odkud má přijet do muzea stovka zapůjčených archeologických nálezů.



Výstava má připomenout loňských sto let české egyptologie. Měla by představit i 80 předmětů nalezených českou expedicí v archeologické lokalitě Abúsír, pojištěná je na miliardu korun. Česká vláda na výstavu slíbila poskytnout 50 milionů korun, více než polovina by se měla podle dřívějších předpokladů vrátit na tržbách.



Zloději! Křičeli lidé na Babiše před muzeem

Na příjezd premiéra před Národní muzeum si počkal hlouček lidí s transparenty a jakmile se Babiš vydal od automobilu ke vchodu, začali lidé křičet a pískat.

„STB,“ skandovala nejdříve asi desítka lidí. Poté začali na premiéra pořvávat nadávky, někdo na premiér zakřičel, že je zloděj všech zlodějů. Babiš se venku ještě přivítal s ředitelem muzea, pak už se nezdržoval a zamířili oba dovnitř budovy.