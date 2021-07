Vrchní soud zrušil výjimečný trest za vraždu kvůli vile v Bubenči

V kauze čelí obžalobě také Jiří Nehyba, který si má podle nepravomocného rozhodnutí odpykat pět let za pokus o podvod a zaplatit pět milionů korun.

Vrchní soud se odvoláním mladíků zabýval na konci května. „Vrchní soud v Praze napadený rozsudek zrušil,“ uvedl mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig.



Rozhodl, že místně příslušným k projednání věci je Krajský soud v Hradci Králové. Vražda se podle obžaloby stala ve vesnici Velká Paseka na Havlíčkobrodsku.

Pětadvacetiletý Fiala a o rok starší Nehyba chtěli podle obžaloby získat historickou vilu v hodnotě přesahující 20 milionů korun, kterou vlastnila později zavražděná seniorka.



Zfalšovali kupní smlouvu, Fiala pak majitelku nemovitosti i jejího druha odvezl počátkem června 2019 do pronajaté chaty. Tam je podle žalobců zavraždil, zatížil jejich těla závažím a shodil je z mostu do vodní nádrže Švihov.

Muž měl sečné rány na hlavě, roztříštěnou lebku a pohmožděný mozek. Přesnou příčinu úmrtí ženy se nepodařilo určit, seniorka se zřejmě utopila.

8. ledna 2021

Fiala, bývalý student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, zpočátku přiznával, že zabil sedmapadesátiletého muže, a to údajně v sebeobraně pohrabáčem poté, co tento muž na chatě zavraždil svou o 15 let starší družku.



Později u soudu prohlásil, že u smrti páru vůbec nebyl. Připustil, že společně s Nehybou sjednávali s mužem a ženou koupi vily a že se s nimi kvůli doladění detailů dohody setkal na chatě ve Velké Pasece nedaleko jeho bydliště v Ledči nad Sázavou.



Podle jeho poslední verze objekt opustil poté, co se spolu pár začal hádat, a vrátil se až pozdě v noci kvůli zapomenuté tašce. Tvrdil, že tehdy viděl dva muže manipulovat s bezvládným ženiným tělem.

Nehyba se hájil tím, že nechtěl nikoho podvést - vilu prý hodlal koupit a o vraždě nevěděl. Partner ženy údajně Fialu s Nehybou na jaře 2019 kontaktoval s tím, že je ochotný obchod za provizi zprostředkovat a kvůli svým dluhům údajně souhlasil s tím, že mladíci za vilu zaplatí pouze 2,5 milionu korun.



Auto zavražděných oba mladíci po vraždě podle spisu odvezli do Maďarska a poté se pokusili nechat převést vilu v katastru nemovitostí. To se jim nezdařilo kvůli zásahu policie.