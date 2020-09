Vilu jsme chtěli koupit, brání se medik viněný v kauze vraždy z podvodu

Nehyba dnes před pražský městským soudem nechtěl vypovídat, soudce Petr Blažek proto přečetl jeho odpovědi z dřívějšího policejního výslechu. Nehyba v něm uvedl, že měl spolu s Fialou dlouhodobě zájem o koupi vily dvaasedmdesátileté ženy. Majitelka nemovitosti však prodej odmítala a její o 15 let mladší partner zpočátku taky. Na jaře 2019 však muž Fialu s Nehybou kontaktoval s tím, že je ochotný za provizi obchod zprostředkovat.



Muž podle Nehyby souhlasil s tím, že mladíci za vilu zaplatí 2,5 milionu korun.

„Proti této sumě překvapivě neměl žádné námitky,“ prohlásil Nehyba, který sám odhadl cenu nemovitosti na několik desítek milionů. Muž podle obžalovaného mladíka potřeboval rychle peníze kvůli dluhům. Obchod se měl uskutečnit tak, že jeho partnerka převede dům na jeho firmu, kterou on vzápětí prodá Fialovi s Nehybou. „Bavili jsme se o tom, že ona sama by nám vilu nikdy neprodala,“ uvedl obžalovaný. Podvod v tom ale nespatřoval. Majitelka nemovitosti se podle něj žádného jednání nikdy nezúčastnila.

V době, kdy údajně Fiala partnerský pár zavraždil, byl Nehyba v zahraničí. Po návratu si podle svých slov myslel, že je obchod už dokončen a nepátral po tom, kde mohou žena s mužem být.

Nehyba čelí obžalobě z pokusu o podvod, za který mu hrozí v případě odsouzení až desetileté vězení. Fiala je obžalován z dvojnásobné vraždy a může dostat až dvacetiletý či výjimečný trest.

Dvojice se podle státního zastupitelství společně pokusila v roce 2019 podvodem získat od partnerského páru nemovitost v Praze 6. Mladíci převedli vilu na společnost, která patřila jednomu z nich. Fiala si pak podle žalobců na počátku června loňského roku smluvil s partnerským párem schůzku, po které muže a ženu odvezl do rekreačního objektu nedaleko nádrže Švihov. Tam je oba zavraždil a jejich ostatky hodil z mostu do vody. Auto zavražděných později oba mladíci odvezli do Maďarska.

Čtyřiadvacetiletý Fiala ve středu prohlásil, že majitelku vily nezavraždil. Podle jeho výpovědi před soudem se partnerský pár v chalupě u Švihova pohádal a svoji partnerku zabil její partner. Mladík mu pomohl odklidit tělo do nádrže, protože se bál, že vina padne i na něj. Následně se však sám dostal s mužem do potyčky, ve které ho zabil pohrabáčem, když se bránil jeho útokům nožem.

Muž podle obžaloby zemřel na následky sečných ran na hlavě. Příčinu ženina úmrtí se nepodařilo při pitvě přesně určit, protože její tělo leželo příliš dlouho ve vodě. „Ale pitevní nález odpovídá udušení z utopení,“ uvedla státní zástupkyně Jana Murínová.