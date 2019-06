Někdejší bašta squaterů Cibulka je na prodej. Koupi zvažuje Praha 5

Má za sebou bohatou minulost, která sahá až do 14. století. Poslední desítky let jsou pro památkově chráněnou usedlost Cibulka v Košířích katastrofou. Areál v minulosti obývali squateři a nemá stálé využití. Navíc bez potřebných oprav rychle chátrá.



Současným majitelem je právník a prezident Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Oldřich Vaníček. Ten dlouhodobě hledal investory, kteří by zaplatili přestavbu objektu na honosný domov pro seniory, jenže neúspěšně.

Teprve nyní nastal průlom, když Vaníček poprvé oslovil také zdejší radnici Prahy 5 a nabídl jí jednání o odprodeji jeho společnosti Cibulka a. s., která historickou usedlost formálně vlastní. Důvodem oslovení měla být právě dosud neuskutečněná rekonstrukce.

O nabídce už radní Prahy 5 jednali, ke konkrétním závěrům ale zatím nedošli.

„Přijali jsme usnesení, kdy jsme vzali na vědomí tuto žádost a pověřili jsme hned několik odborů úřadu, aby se tomu věnovaly,“ vysvětluje radní Prahy 5 pro oblast kultury a majetku Lukáš Herold (ODS) s tím, že úředníci mají za úkol ohledně Cibulky prověřit majetkoprávní vztahy, současný technický stav objektu, odhadní cenu i případné budoucí využití.

První výsledky by mělo mít vedení městské části po prázdninách. Na jejich základě rozhodne, jestli je reálné se o chátrající památku vůbec ucházet.

Zádrhelů totiž může nastat hned několik. Například, že se obě strany nedohodnou na podmínkách prodeje.

V současnosti totiž platí nabídka pouze na odkup celé akciové společnosti, do níž je usedlost vložena. Nebo že nenajdou společnou řeč ohledně ceny za areál, jehož součástí je usedlost s hospodářskými budovami i park. Další překážka může nastat, pokud se ukáže, že stav budov je zcela katastrofální a nepodaří se radnici sehnat potřebné finance.

„Vnímáme, že by bylo úžasné, kdyby bylo možné usedlost zachránit, ale zatím máme jen mnoho otázek. Nesmíme jednat zbrkle a pod vlivem emocí. Na druhou stranu kdybychom zájem neměli, tak bychom to rovnou panu Vaníčkovi napsali,“ dodává radní Herold.

Senioři, kultura či škola?

Sám majitel Vaníček nepopřel, že Praze 5 nabídl jednání o prodeji. O podrobnostech však mluvit nechtěl. „Jsem vázán, že se k tomu zatím nebudu vyjadřovat,“ řekl pouze.

Svého původního plánu vytvořit zde zařízení pro seniory se i tak nadále nechce vzdát. „Věřím, že ten projekt nakonec bude realizovaný. V každém případě by se mělo jednat o zařízení, které bude sloužit široké veřejnosti, rozhodně by nešlo o rezidenční projekt,“ přeje si.

Právě případné příští využití je další zásadní otázkou. Možnost bydlení pro seniory nezavrhuje ani radní Herold, kromě toho by si zde dokázal představit také kulturní centrum.

Jinou představu má ovšem místní spolek Cibulka, který za záchranu usedlosti roky bojuje. Podle jeho člena Pavla Peterky (KDU-ČSL) si místní radnice nechala už v roce 2017 vypracovat podrobnou demografickou studii Prahy 5, která je základem koncepce místního školství.

„Největší deficit míst ve školách se očekává právě v Košířích v okolí Cibulky. Ekonomicky se tedy nejvíce vyplatí využít usedlost pro školství,“ navrhuje Peterka.

Usedlost se nehodí pro byty, říká člen spolku Cibulka

Podle něj by zde zároveň mohl fungovat třeba klub seniorů, galerie, muzeum nebo malý hostel. „Naopak usedlost se nehodí pro byty, těch v okolí vznikají tisíce,“ zdůrazňuje člen spolku Cibulka.

VIDEO: Policie vyvedla squattery z usedlosti Cibulka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Radnice Prahy 5 si také uvědomuje obrovskou nákladnost celé akce. Neboť potřebná částka na následnou rekonstrukci Cibulky by byla ještě mnohem vyšší než cena za její pořízení. A městská část by miliony na obnovu neměla. Proto Herold předpokládá, že pokud by na obchod nakonec kývla, začala by zároveň s magistrátem jednat o možné finanční podpoře.

Té se radní Prahy pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě) nijak nebrání. „Hlavní město má určitě zájem, aby tato památka dále nechátrala a byla zachráněna. Pokud by Praha 5 objekt získala, případnou obnovu by mohla financovat z balíku peněz, které dává magistrát městským částem na investice, a ty samy rozhodují, na co finance využijí,“ říká radní s tím, že takovou formu spoluúčasti města považuje za vhodnější než přímou dotaci nebo třeba následný převod na magistrát.