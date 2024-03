Vytížené autobusy nahradí nová tramvajová trať, povede z Nádraží Modřany do Komořan

Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní.

„Území Prahy 12 je dopravně velmi zatížené a MHD je zajišťována výhradně autobusy, které jsou bohužel ve špičkách blokovány automobily kvůli přeplněné Komořanské ulici. Navíc se tam chystá nová výstavba, zejména bytů, takže potom by nabídka MHD vůbec nestihla pokrývat poptávku. Tramvaje zajistí rychlou a kapacitní MHD,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Nová trať má vést od stávajících tramvajových zastávek Nádraží Modřany podél Komořanské ulice na jih k ulici U Soutoku, poté má pokračovat po trase nevyužívané železniční vlečky mezi ulicemi Nad Teplárnou a U Vlečky. „Tímto koridorem se trať stočí směrem na východ a vystoupá do Komořan, kde překříží Komořanskou ulici a bude pokračovat dále do průmyslového areálu určeného k revitalizaci. Zde bude tramvajová trať ukončena,“ píše se v dokumentu.

Celková délka trasy je 2,6 kilometru včetně koncové smyčky. Podnik plánuje vznik pěti zastávek s pracovními názvy Modřanský cukrovar, Modřanské laguny, Nad Teplárnou, Komořany a Nové Komořany. Většina trasy povede mimo komunikace, podle dokumentu se tak cestování veřejnou dopravou zrychlí.

PID @PIDoficialni Pražská tramvajová síť by se měla rozrůst o další nový úsek Nádraží Modřany – Nové Komořany.

Podle aktuálních předpokladů by tramvaje na novou trať mohly vyjet v roce 2029.



ℹ️Přiložená mapka je pouze ilustrační. https://t.co/BLGwckSmMn oblíbit odpovědět

„O této tramvajové trati se uvažovalo už v osmdesátých letech, kdy se v Komořanech plánovala výstavba velkého sídliště. K tomu nikdy nedošlo, proto se ani tramvajová trať nezrealizovala. Její záměr se stal ale opět aktuální v návaznosti na ukončení průmyslové výroby v Komořanech, revitalizaci brownfieldů a jejich využití pro výstavbu bytů,“ vysvětlil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„Přípravu a realizaci tramvajové tratě do Komořan bude nezbytné úzce koordinovat s investiční akcí Komunikační propojení městské části Praha 12 s Pražským okruhem – stavba 513, se zapsanou Územní studií Komořan a s již připravovanými developerskými projekty v dotčeném území,“ doplnil Šurovský. Zároveň bude třeba dořešit některé majetkoprávní vztahy a napojení nové části trati na stávající.

Stavba trati by se měla podle dokumentu uskutečnit v letech 2028 a 2029. „Budeme chtít využít i evropské dotace. Předpokládáme zahájení stavby v roce 2027, a kdyby to klaplo, tak ji budeme otevírat v roce 2029,“ řekl Hřib.

Vedení města schválilo vypracování projektu tramvajové trati rovněž z Dvorců přes Budějovickou do ulice U Plynárny v Michli, kde se napojí na současné koleje. Projekt vyjde na 50 milionů korun a odhad nákladů na výstavbu je nyní 1,7 miliardy korun.

Město také nechá udělat projekt trati z Podbaby přes Troju do Bohnic, jejíž součástí má být nový most a tunel. Cena by podle odhadů mohla být asi 6,5 miliardy korun. Z Podbaby do Bohnic měla původně vést i lanovka, která však nakonec nevyroste. Stavbu zamítli z ekologických důvodů.

DPP v loňském roce zprovoznil novou tramvajovou trať mimo jiné na Dědinu, do Slivence nebo na Libuš. Aktuálně staví úsek vedoucí na Pankrác a v brzké době se chystá stavba trati na Václavském náměstí.