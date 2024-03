Reklama v oknech tramvají ztěžuje výhled. Dejte nám slevu, volají cestující

„Nesnáším polepy na oknech, ze kterých mě vždycky bolí hlava,“ stěžovala si na sociální síti Eva K. a Petr K. usoudil, že prodávat výhled z okna není v pořádku.

Cestujícím vadí i samotný obsah reklam, například ta na kasino. „Propagovat alkohol je zakázané, ale propagovat gambling je v pořádku?“ ptají se s tím, že tramvají jezdí i děti. MHD má být podle nich neutrální prostor.

Pronajatá odpovědnost

I přes to, že se cestující domnívají, že veškerá zodpovědnost je na Dopravním podniku (DPP), ten oponuje, že má transparentně vysoutěžené nájemce reklamních ploch na dopravních prostředcích.

„Nájemci pak pronajímají plochy koncovým klientům a plně odpovídají za nasazovanou reklamu,“ tvrdí Aneta Řehková, mluvčí DPP s tím, že reklama musí být v souladu s platnou legislativou a s Kodexem reklamy Rady pro reklamu (RPR).

I pro rozměry polepů platí přísná pravidla. „Polep okenní plochy nesmí přesáhnout 20 procent a musí být použita perforovaná fólie,“ vysvětluje Řehková s tím, že reklama nijak neovlivňuje bezpečnost. U „polepených“ tramvají DPP totiž neregistruje zvýšenou nehodovost. Kvalitním polepem tramvaje se podle ní naopak kultivuje reklamní prostředí.

Nájemcem reklamních ploch na tramvajích je v současnosti společnost BigBoard. Její mluvčí Pavlína Stránská potvrzuje, že se řídí pravidly v nájemní smlouvě, kde jsou mimo jiné popsány i technické parametry polepů. „Navíc se používá certifikovaná fólie, skrze kterou je vidět ven,“ dodává.

Leda vypnout internet...

„Reklama na alkohol ani loterie a hazard není zakázaná, ale zákonem regulovaná,“ uvádí ředitel RPR Marek Hlavica s tím, že náležitosti takových reklam určuje již zmíněný Kodex RPR. Zákonná regulace se týká mimo jiné ochrany dětí.

„Jestliže je jednoznačné, že sdělení cílí na nezletilé, jsou tam například zvířátka nebo je to u školy, tak je to protizákonné,“ vysvětluje.

„Chápu, že někdo může být pobouřený, že dítě s tím obsahem bylo v nějaké konfrontaci, ale to bychom pak museli vypnout internet,“ zamýšlí se Hlavica, podle něhož nikdo není schopen oddělit každé dítě od jakékoliv reklamy.

Něco za něco

Někteří cestující uvedli, že by pro ně byly polepy přijatelné jen v jednom případě: „Leda, když to bude znamenat takové příjmy, že to zlevní veřejnou dopravu,“ napsal na sociální síti Tomáš P.

K otázce cen jízdného v souvislosti s prodejem výhledu z oken Stránská říká, že DPP dostává za reklamu částky ve výši stamilionů korun ročně. „To je částka, která tedy nemusí být vybírána od cestujících na jízdném.“

Podle výroční zprávy DPP činily výnosy z reklamy v loňském roce zhruba 209 milionů korun, z toho z reklamy na dopravních prostředcích to bylo 138 milionů.

„Výše ceny jízdného je v Praze i ve Středočeském kraji určována politickým rozhodnutím, takže DPP ani ROPID v této věci nerozhodují,“ konstatoval mluvčí ROPID Filip Drápal. Obě společnosti podle něj maximálně shromažďují podklady pro taková rozhodnutí.

Mělo by být jízdné nižší, když kvůli reklamě nejde vidět přes okno? celkem hlasů: 213 Ano 44 %(94 hlasů) Ne 53 %(113 hlasů) Nevím 3 %(6 hlasů)

V Praze podle Drápala už 16 let nejsou ceny jízdného vyměřeny v kontextu růstu inflace či nákladů, jde pouze o politicky dohodnuté ceny, na jejichž podobě se shodla většina v pražském zastupitelstvu.

„Příjmy z reklamy nemají na výši ceny jízdného žádný vliv, protože jsou v porovnání s ročními náklady na provoz MHD na území Prahy velice malé,“ vysvětlil mluvčí. Potvrdil také, že tyto náklady se za rok 2023 pohybují kolem 26 miliard korun. Zisk z reklamy ve výši 200 milionů tak pokryje maximálně 0,7 procenta ročních nákladů.

„Aby měly příjmy z reklamy podstatný vliv na pokrytí provozních nákladů, musela by reklama v MHD vzrůst již dnes nejméně desetinásobně, tedy přinést ročně asi 2 miliardy korun, což je zcela nereálné,“ doplnil Drápal.

Jasná pravidla na umístění reklamy na vozech MHD chce nově nastavit Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro dopravu, a to i za cenu, že metropole nebude moci s financemi za reklamu na vozech v budoucnu počítat. „Je to něco za něco a nemůžeme mít bohužel zároveň hezké prostředí i peníze z reklamy,“ podotýká.

Téma změny už projednal s DPP. „Právní analýza potvrdila, že Praha může změnou Standardů kvality PID ovlivnit, jaká reklama je povolená na vozech MHD,“ konstatuje a dodává, že magistrát připravuje aktualizaci těchto Standardů, která stanoví jasná pravidla, co bude povoleno a co ne. „Detaily budeme diskutovat v rámci koalice a o finálním návrhu se pak bude hlasovat na městské radě,“ uzavírá.