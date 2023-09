Praha plánuje tramvaj mezi Dvorci a Michlí, ve hře je i trať z Podbaby do Bohnic

Tramvajová trať nabídne podle dokumentu nová dopravní spojení, která umožní nejen redukci autobusové dopravy v trase nové trati, ale také reorganizaci provozu v širším okolí. Uleví rovněž vytížené autobusové lince 118 mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím.

Počet cestujících na této lince se podle materiálu po dostavbě Dvoreckého mostu ještě zvýší, neboť autobus nepojede přes Barrandovký most a doba jízdy se tak zkrátí.

Koleje povedou od zastávky Dvorce Jeremenkovou ulicí ke křižovatce s Olbrachtovou, kde bude možné přestoupit na budované metro D. Odtud povede trať na Budějovickou, kde bude přestup na metro C, a dále Vyskočilovou okolo Brumlovky do Pekárenské ulice. Poté zamíří po okraji odstavného nádraží do ulice U Plynárny, kde se napojí na nynější trať.

Vizualizace nových tras tramvají. Trať z Dvorců do Michle je na vizualizaci vyznačená červeně.

Délka trati je plánována na 4,8 kilometru a mělo by na ní vzniknout deset zastávek. Kdy se přesně začne stavět, však není jasné, stejně tak konečná cena bude záviset na podobě projektu a na výběru dodavatele. Podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) by stavba mohla začít, pokud se nevyskytnou problémy, v roce 2029 a být hotova v roce 2031.

Město také nechá udělat projekt trati z Podbaby přes Troju do Bohnic. Má vést po novém mostě, který bude vybudován přes Vltavu ve špičce Císařského ostrova. Odtud vozy pojedou tunelem nahoru do Bohnic.

Náklady jsou odhadovány na 6,5 miliardy. Stavba by mohla začít v roce 2030 a potrvá čtyři roky. Vytvoření projektu podle Hřiba nijak nekoliduje s plánovanou výstavbou lanovky, která je nyní v procesu EIA, který posuzuje vliv stavby na životní prostředí. „Preferovaná je rozhodně varianta tramvaje,“ řekl.

DPP letos v květnu zprovoznil zcela novou tramvajovou trať z Modřan do Libuše. V současné době také vzniká prodloužení trati z Holyně do Slivence a rovněž z Divoké Šárky na Dědinu na Praze 6.